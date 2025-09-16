Icon Menü
Alkoholisierter Autofahrer in Ingolstadt mit platten Reifen aufgehalten

Ingolstadt

Mann fährt mit platten Reifen und 2,0 Promille durch Ingolstadt – Polizei beschlagnahmt Führerschein

Am Mittwoch wurde die Polizei auf einen Pkw mit platten Reifen aufmerksam. Bei der Befragung wurden durch einen Alkoholtest mehr als zwei Promille festgestellt.
    Mit platten Reifen und stark alkoholisiert durch Ingolstadt.
    Mit platten Reifen und stark alkoholisiert durch Ingolstadt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Am Mittwoch ist in Ingolstadt ein Mann mit plattem Reifen und unter starkem Alkoholeinfluss gefahren. Die Polizei Ingolstadt stoppt die Trunkenheitsfahrt und stellt den Führerschein des Fahrers sicher.

    Führerscheinentzug wegen Verdacht auf Fahren unter starkem Alkoholeinfluss.

    Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, wurde gegen 19:30 Uhr eine Streife durch Passanten aus den Pkw aufmerksam gemacht. Die Polizei traf den 63-jährigen Fahrer auf einem Parkplatz an dem entsprechenden Auto an. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass jemand seine Reifen zerstochen hätte, er das aber erst während der Fahrt bemerkt hätte. Die Streife stellte starke körperliche Ausfallerscheinungen bei dem 63-Jährigen fest und ordnete einen Alkoholtest an. Dieser ergab mehr als zwei Promille. Die Polizei beschlagnahmte wegen Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr den Führerschein und führte eine Blutentnahme durch. (AZ)

