Alkoholisierter Neuburger auf A9 unterwegs – mindestens einen Monat Fahrverbot

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine Polizeistreife einen 28-Jährigen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf der A9 kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,9 Promille.

A9 bei Köschinger Forst: Fahrer unter Alkoholeinfluss – Polizei zieht Blutprobe

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt war der Fahrer in Richtung München einer Polizeistreife aufgefallen, nachdem sich der Fahrer mehrfach nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hatte. Eine anschließende Kontrolle auf der Rastanlage Köschinger mit freiwilligem Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Daraufhin wurden dem Fahrer Blut für abgenommen. Den Neuburger erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie mindestens einen Monat Fahrverbot. (AZ)