Mann fährt in Ingolstadt unter Alkoholeinfluss Kind im Anhänger an

Am Montag gegen 20 Uhr war ein 53-jähriger Pkw-Fahrer in Ingolstadt auf der Leharstraße in südlicher Richtung unterwegs und wollte die Ungernederstraße geradeaus überqueren. Kurz nach dem Kreuzungsbereich geriet der Fahrer jedoch nach links auf die Gegenfahrspur. Dort befand sich ein 36-jähriger Fahrradfahrer mitsamt Fahrradanhänger, in dem sein vierjähriger Sohn saß. Der Pkw-Fahrer konnte dem Fahrradfahrer noch ausweichen, touchierte allerdings den Fahrradanhänger.

Der Bub blieb bei dem Unfall in Ingolstadt unverletzt

Der Bub blieb zum Glück unverletzt, am Fahrradanhänger entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden, ein anschließend durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)