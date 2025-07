Hitlergruß und fremdenfeindliche Parolen: Mann wird in Gewahrsam genommen

Ein stark alkoholisierter 36-jähriger Mann hatte am vergangenen Mittwochabend für mehrere Polizeieinsätze in Schrobenhausen gesorgt. Zunächst fiel der Mann gegen 19 Uhr an einer Tankstelle in der Gerolsbacher Straße auf, wo er Passanten durch fremdenfeindliche Aussagen beleidigte. Als die Polizei eintraf, zeigte er sich wenig einsichtig.

Polizei-Einsatz wegen fremdenfeindlicher Äußerungen und Widerstand in Schrobenhausen

Zehn Minuten später wurde der Mann erneut auffällig – diesmal am Verbrauchermarkt in der Hörzhausener Straße. Die Polizei nahm ihn daraufhin in Gewahrsam, wobei er sich nach den Angaben der Polizei, massiv den Maßnahmen widersetzte. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Aufgrund der aggressiven Lage mussten mehrere Streifenbesatzungen eingreifen. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und – weil er den Hitlergruß gezeigt hatte – wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (AZ)