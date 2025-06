Radfahrer verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 42-jähriger Radfahrer aus Neuburg hat am Dienstagabend an der Elisenbrücke unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 42-Jährige gegen 21.10 Uhr auf dem geteilten Geh- und Radweg an der Ringmeierbucht unterwegs und wollte nach links auf die Elisenbrücke abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 75-jährige Radfahrerin aus Neuburg, die in Richtung Ingolstädter Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die 75-Jährige vom Rad und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht.

Neuburger verursacht Unfall mit 1,7 Promille im Blut

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen fest. Ein Alkotest ergab 1,7 Promille. Daraufhin musste sich der Mann in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)