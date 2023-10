Autofahrer kommt von Straße ab und verletzt sich schwer

Ein 55-Jähriger aus Altmannstein hat in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Er überschlug sich mehrmals und musste ins Krankenhaus.

Auf der Kreisstraße zwischen Schafshill und Thann kam es am Dienstag-Vormittag gegen 9.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstand. Ein 55-Jähriger aus dem Gemeindebereich Altmannstein fuhr mit seinem Auto die Kreisstraße Richtung Thann und verlor im Auslauf einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, berichtet die Polizei.

Er kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals in einem Acker. Mit schweren Verletzungen wurde der 55-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Altmannstein und Sandersdorf waren in den Einsatz mit eingebunden. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Beilngries unter Telefon 08461/6403-0 zu melden. (AZ)