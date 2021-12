Naturpark Altmühltal: Nachhaltiger Tourismus im Trend

Der Naturpark Altmühltal hat auch das zweite Pandemie-Jahr vergleichsweise gut überstanden. Auswirkungen sind dennoch spürbar. In welchem Bereich die Region Vorreiter ist.

Die Corona-Pandemie ist nach wie vor allgegenwärtig – im Tourismus ganz besonders. Auch der Naturpark Altmühltal bekam und bekommt die Auswirkungen der Krise zu spüren. Dennoch steht die Region im bayernweiten Vergleich gut da, wie der vorläufige Saisonbericht für 2021 zeigt. Der Geschäftsführer des Vereins Naturpark Altmühltal, Christoph Würflein, hatte auf der Mitgliederversammlung aber auch noch eine andere gute Nachricht: Nachhaltiger Tourismus liegt im Trend. Ein Bereich, in dem Würflein die Region in einer Vorreiterrolle sieht.

Der Naturpark Altmühltal verzeichnete laut Saisonbericht von Januar bis September 2021 ein Minus von 8,6 Prozent bei den Gästeankünften und von 5,9 Prozent bei den Übernachtungen. Damit fiel der Rückgang jedoch geringer aus, als dies landesweit der Fall war. Im August lag die Zahl der Übernachtungen mit 225.721 sogar deutlich über dem Wert von 2019. „Im Bereich Urlaub und Erholung geht es deutlich aufwärts“, urteilte Landrat Alexander Anetsberger, der erste Vorsitzende des Tourismusverbands Naturpark Altmühltal. „Bei Tagungen und Geschäftsreisen bleibt die Nachfrage jedoch sehr verhalten. Hier wird sich in Zukunft wohl einiges ändern.“

Naturpark Altmühltal: Im Gastgewerbe fehlt es an Personal

Als großes Problem für das Gastgewerbe zeichnet sich der Personalmangel ab. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wegen Lockdowns und Kurzarbeit die Branche gewechselt, heißt es in der Pressemitteilung zur Mitgliederversammlung. Die Schwierigkeiten, Ersatz zu finden, hemmen die Erholung nach der Corona-Krise. „Wir sind uns des Problems bewusst und werden versuchen, hier neue Impulse zu setzen“, versprach Anetsberger. Dafür werde man das Gespräch mit Branchenvertretern suchen. Positiv zu bemerken sei, dass der Naherholungs- und Ausflugstourismus zu weniger Konflikten und „Overcrowding“ führte als noch 2020.

Besonders stark stieg 2021 das Interesse für Camping- und Wohnmobilurlaub und damit für naturnahen Tourismus – auch wenn der regenreiche Sommer für leichte Abstriche sorgte. Auch das Thema Nachhaltigkeit rückt für die Urlauberinnen und Urlauber stärker in den Mittelpunkt, wobei die Region hier gut aufgestellt sei, wie in der Pressemitteilung zu lesen ist. Mitte der 1980er Jahre leistete der Fachbereich Geografie der Katholischen Universität Eichstätt nämlich Pionierarbeit bei der wissenschaftlichen Bearbeitung des Konzeptes eines „sanften“ Tourismus. Auch im 2017 erarbeiteten Tourismuskonzept der Region spielen Nachhaltigkeit und Entschleunigung eine zentrale Rolle. Daher wurden Aspekte der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes bei Investitionen und Marketing bereits berücksichtigt, etwa bei der Förderung naturbezogener und nachhaltiger Angebote wie Wandern oder Radfahren, bei Umweltbildung und Besucherlenkung, bei der Unterstützung inhabergeführter Gastronomie- und Hotelbetriebe sowie im Bereich der regionalen Produkte. „Natürlich gibt es auch noch Raum für Verbesserungen, zum Beispiel bei der Mobilität oder bei den Unterkünften, wo Angebote wie Klima- oder Biohotels bisher fehlen“, räumte Würflein ein. Insgesamt könne man aber sagen: Während die Entwicklung und Umsetzung eines nachhaltigen und klimaschonenden Tourismus in den meisten in- und ausländischen Destinationen erst jetzt in den Fokus rücke, sei dieser im Naturpark Altmühltal seit den 1980er Jahren im Tourismuskonzept verankert und ein „Teil der DNA“.

Tourismus: Zuschüsse für E-Autos und E-Bikes

Im Bereich der klimafreundlichen Mobilität könnte das Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung „Tourismus in Bayern – Fit für die Zukunft“ einen Fortschritt bringen, so der Naturpark-Altmühltal-Geschäftsführer. Denn wer im Tourismus tätig ist, kann dadurch Zuschüsse für Ladepunkte für E-Autos und E-Bikes erhalten. Daneben werden Investitionen von Privatvermietern mit unter 25 Betten gefördert – ein Bereich, in dem der Naturpark Altmühltal in den vergangenen Jahren Anbietende verloren hat. Die Corona-Krise sieht der Geschäftsführer des Tourismusverbands Naturpark Altmühltal dabei jedoch nicht als Ursache, sondern vielmehr als Anlass: Wer zum Beispiel mangels Nachfolge schon über eine Betriebsaufgabe nachgedacht habe, habe diesen Schritt nun schneller beschlossen.

Seinen Marketingschwerpunkt legt der Naturpark Altmühltal auch 2022 auf das Radfahren. Mit der Eröffnung des Geo-Radwegs Altmühltal soll die Region einen neuen Leuchtturm zusätzlich zum beliebten Altmühltal-Radweg bekommen. Außerdem wurden spezielle Angebote für neue Zielgruppen entwickelt – etwa für sogenannte „Gravel-Biker“. Die geländegängigen Rennräder verzeichnen derzeit mit die höchsten Steigerungsraten bei den Verkaufszahlen im Bereich Fahrräder, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem seien beim Graveln weniger Konflikte mit dem Naturschutz oder den Wandernden zu erwarten als beim Mountainbiken, wie Würflein betonte.

Wanderwege im Altmühltal überzeugen bei Zertifizierung

Beim Wandern steht nach wie vor die Qualität des Angebots im Fokus. Für mehrere der Schlaufenwege am Altmühltal-Panoramaweg stand eine erneute Qualitätsprüfung an. Der „Sulztal-Wanderweg“ zwischen Beilngries und Berching, der „Schwarzachtal-Panoramaweg“ zwischen Greding und Kinding, der Kindinger „Burgenweg im Anlautertal“, der „Ritter- und Römerweg“ in Titting sowie der „Mühlenweg“ in Kipfenberg wurden 2021 überprüft und überzeugten erneut.

Für die kommende Saison hat der Naturpark Altmühltal außerdem die Überarbeitung seines Internetauftritts in Angriff genommen. Ein Ziel ist die Verbesserung der Barrierefreiheit, das Angebot soll aber auch an die Ansprüche der Nutzerinnen und Nutzer angepasst werden. (nr)