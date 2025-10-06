Der Oktober im Altstadttheater: Ein Monat voller Literatur, Musik und Theater

Im Oktober erwartet das Publikum im Altstadttheater Ingolstadt ein besonders abwechslungsreiches Programm, das von literarischen Klassikern über zeitgenössische Stoffe bis hin zu Musik und Unterhaltung reicht. Mittlerweile sind die ersten Stücke bereits über die Bühne gegangen, doch auch für den restlichen Monat ist noch einiges geplant.

Mit Marieluise Fleißers „Der Tiefseefisch“ rückt am Freitag, 10. Oktober, ein Stück Ingolstädter Literaturgeschichte in den Fokus. Fleißer erlange Mitte des 20. Jahrhunderts mit ihren Werken Aufmerksamkeit und wird bis heute als literarische Tochter Ingolstadts gefeiert. Vor allem, da ihre Stücke inhaltlich in Ingolstadt verankert sind und die dortige Gesellschaft zu Fleißers Lebenszeit widerspiegeln. „Der Tiefseefisch“ rückt ein Schriftsteller-Ehepaar in den Fokus, welches über die unterschiedlich hohen Einkünfte einen ausgewachsenen Beziehungsstreit eskalieren lässt.

Musikalisch wird es am Freitag, 17. Oktober, wenn das Duo „Tante Friedl“ das Publikum mit Folk- und Roots-Klängen begeistert. Auch der Italienische Abend mit Masha Dimitrieva und Giulio Caselli am Donnerstag, 30. Oktober, verspricht besondere musikalische Genussmomente.

Antoine de Saint-Exupérys "Flug nach Arras" kehrt nach Ingolstadt zurück

Ein interaktives Erlebnis erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag, 24. Oktober, mit der Quizshow unter dem Titel „Brot & Spiele, bevor am Samstag, 25. Oktober, das Singspiel „Klingsors letzte Stunde“ von Anna Janina über Hermann Hesse für einen literarisch-musikalischen Höhepunkt sorgt. Antoine de Saint-Exupérys „Flug nach Arras“ kehrt am Sonntag, 26. Oktober, zurück auf die Bühne und zum Monatsabschluss steht am Freitag, 31. Oktober, Felicia Zellers pointierte Komödie „Bier für Frauen“ mit Chris Nonnast auf dem Programm.

Mit dieser Mischung aus Schauspiel, Lesung, Musik, Familienprogramm und interaktiven Formaten bietet das Altstadttheater Ingolstadt im Oktober für jedes Publikum ein passendes Angebot.

Altstadttheater Ingolstadt bietet neuen Kartenvorverkauf an

Übrigens hat das Altstadttheater einen neuen Vorverkaufs-Service: Karten sind erhältlich unter www.okticket.de und an jeder okticket-VVK-Stelle. Alternativ gibt es auch weiterhin Tickets unter karten@altstadttheater.de oder auch telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 10 Uhr unter 0174-5426698.

Weitere Informationen gibt es unter www.altstadttheater.de oder auf www.facebook.com/altstadttheater und unter www.instagram.com/altstadttheater auf den Social-Media-Kanälen des Altstadttheaters. (AZ)