Sie haben entschieden: Das ist der schönste Hund im Raum Neuburg

Die NR-Abstimmung zum Welthundetag hat einen Sieger hervorgebracht: Unseren Lesern gefällt am besten der Australian Shepherd Fips aus Ambach. Dessen Besitzer sind stolz.

Der schönste Hund im Raum Neuburg kommt aus Ambach und hört auf den Namen Fips. Dies ist das Ergebnis unserer Abstimmung zum Welthundetag am Montag, 10. Oktober. Die Leserinnen und Leser der Neuburger Rundschau haben den siebenjährigen Australian Shepherd mit weitem Abstand auf Platz eins gewählt. Genau 2100 Stimmen entfielen letztlich auf Fips, der zweitplatzierte Hund folgt mit gut 1000 Stimmen.

„Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet“, freut sich Besitzerin Franziska Gerich, die zusammen mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Hund im Ortsteil von Ehekirchen wohnt. Vielleicht war es der freundliche Blick ihres Fips, der den Menschen gefallen habe, vielleicht auch das mehrfarbige Fell, mutmaßt Gerich.

Fips zusammen mit Besitzerin Franziska Gerich. Foto: Gerich

Fips aus Ambach ist der schönste Hund im Raum Neuburg

Sie und ihr Mann haben Fips als Welpe im Alter von 13 Wochen aus dem Raum Nürnberg bekommen. Seitdem mischt er das Leben seiner Besitzer auf. Er sei ein positiver, aufgeweckter und energiegeladener Hund, beschreibt Gerich ihren Vierbeiner. Er sei für jeden Spaß zu haben und wolle überall dabei sein – selbstverständlich auch auf Reisen. Trotz seines freundlichen Auftretens könne er jedoch sehr gut unterscheiden, wen er mag, und wen nicht. Während Fips unterwegs viel erleben möchte, freue er sich zuhause über Kuscheleinheiten.

Der Australian Shepherd ist ein Blickfang – das wissen die Besitzer nicht erst seit der aktuellen NR-Aktion. Immer wieder würden Menschen stehen bleiben, das hübsche Äußere des Hundes loben und ihn streicheln wollen, berichtet Gerich. Dass er an der Leine von Fremden einfach so angefasst wird, mag Fips jedoch überhaupt nicht.

NR-Aktion zum Welthundetag: „Ganz Ambach hat mitgefiebert“

Die Teilnahme an der Abstimmung zum schönsten Hund im Raum Neuburg sei zunächst nur ein Spaß gewesen, sagt Gerich. Doch sie und ihren Mann hat der Ehrgeiz gepackt. Man habe Freunde und Bekannte animiert, für ihren Hund abzustimmen. Auch im Heimatdorf war das Abschneiden von Fips in der vergangenen Woche Thema, so Gerich. „Ganz Ambach hat mitgefiebert.“ Dass sich der Vierbeiner nun schönster Hund im Raum Neuburg nennen darf, macht die Besitzer natürlich stolz. Als am Sonntag um 16 Uhr der Sieg offiziell feststand, habe es für Fips erst einmal ein Leckerli in Form eines Schweineohres gegeben, erzählt Gerich.

Im Rahmen der NR-Aktion wurden insgesamt 6653 Stimmen abgegeben. Hinter Fips landet Zwergpudeldame Malu, die Claudia Fürholzer und Thomas Schober aus Rennertshofen gehört, mit 1039 Stimmen. Den dritten Platz belegt Aussiedor-Hündin Josie von Katarzyna Scherm aus Karlshuld mit 738 Stimmen. (ands)

