Professionelle Pflege in den eigenen vier Wänden

Der Bereich „Senioren und Pflege“ und die „Alltagshilfen“ des BRK-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen bilden ein engmaschiges Hilfs- und Betreuungsnetzwerk für Betroffene und Angehörige. Für diese bedeuten eine vertraute Umgebung, persönliche Gegenstände und eigene Gewohnheiten in erster Linie Lebensqualität. Doch was passiert, wenn man den Alltag aufgrund kurzzeitiger oder chronischer Krankheit, Beeinträchtigung oder Pflegebedürftigkeit nicht mehr allein meistern kann? Für alle, die nicht in ein Heim umziehen wollen, ermöglicht die Ambulante Pflege des BRK-Kreisverbands ein hohes Maß an Selbstständigkeit.

Die Ambulante Pflege des BRK bleibt bestehen – und freut sich über Verstärkung

Vor kurzem musste vorübergehend eine Tour im Raum Neuburg geschlossen werden – aber ein Ersatz befindet sich bereits im Aufbau: Ab Oktober wird es bereits eine neue Tour geben. „Wir möchten ausdrücklich betonen, dass die Ambulante Pflege in Neuburg und Umgebung erhalten bleibt – und anderslautende Gerüchte entkräften“, erläutert Pflegedienstleitung Susanne Bauer. Über eine weitere Fachkraft, die in Teilzeit arbeiten könnte, würde sich das Team der Ambulanten Pflege allerdings freuen. „Denn dann könnte man noch mehr Patientinnen und Patienten dabei unterstützen, zu Hause selbstständig bleiben zu können“, so die Teamleitung.

Da Susanne Bauer Nachwuchs erwartet, wird Nadine Drexler die Vertretung in der Pflegedienstleitung übernehmen, bis Bauer aus der Elternzeit zurückkehrt. In der Rotkreuzfamilie hat Nadine Drexler als Pflegedienstleitung der Tagespflege Schrobenhausen bereits viel Erfahrung gesammelt und ihr Verantwortungsbewusstsein unter Beweis gestellt. Neben ihrer pflegerischen Fachkompetenz verfügt Drexler auch über die Qualifizierung zur gerontopsychiatrischen Fachkraft. Christiane Greifzu bleibt weiterhin stellvertretende Pflegedienstleitung für das Team der Ambulanten Pflege.

Ambulante Pflege des BRK richtet sich nach individuellen Bedürfnissen

„Unsere ambulante Pflege richtet sich ganz nach persönlichen und individuellen Bedürfnissen. Wir möchten sicherstellen, dass Pflegebedürftige ihr Leben wie gewohnt führen können“, erklärt Susanne Bauer. Dabei steht auch das gesundheitliche Wohl im Vordergrund. „Im Rahmen der Grundpflege unterstützen wir auch bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden sowie bei der Nahrungsaufnahme“, ergänzt Christiane Greifzu. Ebenso gehört auch die Hilfe bei der Hauswirtschaft wie Wäsche waschen, bügeln, Betten beziehen, aufräumen, abstauben und durchwischen dazu. Das Angebot, den Alltag zu gestalten, erweitert den eigenen Wirkungskreis – und entlastet die Angehörigen. Auch eine fachliche und persönliche Beratung gehört zum Leistungsspektrum der Ambulanten Pflege. (AZ)