Hubert Aiwanger kommt nach Ammerfeld

Zwei Wochen vor der Wahl kommt der Chef der Freien Wähler in den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in das kleine Dorf Ammerfeld.

Keine 200 Einwohner leben im Pfarrdorf Ammerfeld, einem Ortsteil des Marktes Rennertshofen. Und selbst in der Region kennen wohl nur viele das Dorf, weil sich dort eines der wenigen Windräder im Landkreis dreht. Am Wochenende aber steht prominenter Besuch ins Haus.

Am Samstagabend, 23. September, kommt der Chef der Freien Wähler in Bayern, Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zum "Bayerischen Abend der Politik" nach Ammerfeld. Bei Brotzeit, Bier und Blasmusik will er sich auf Einladung der Freien Wähler Rennertshofen präsentieren.

Veranstaltungsort ist die Halle von Holztransporte Burzler. Diese wurde gewählt, weil dort die Anzahl an Menschen untergebracht werden kann, die die Freien Wähler Rennertshofen erwarten. Mit bis zu 300 Gäste rechnet Vorsitzende Ulrike Polleichtner, zweite Bürgermeisterin von Rennertshofen und Organisatorin des Abends.

Natürlich stellen sich zunächst die Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl aus der Region 10 mit ihren Spitzenkandidaten Ludwig Bayer (Bezirk) und Roland Weigert (Landtag) vor. Jedermann ist eingeladen. Die Marktkapelle Rennertshofen spielt ab 18 Uhr. (AZ)