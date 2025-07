Ministranten-Ausflug des Pfarrverbands TERRA

Auch in diesem Jahr unternahmen Ministrantinnen und Ministranten aus dem Pfarrverband TERRA mit den Pfarreien Tagmersheim, Emskeim, Rögling, Rohrbach und Ammerfeld wieder einen gemeinsamen Ausflug. Zunächst ging es zur Heidebrünnl-Kapelle in Kaisheim, wo die Gruppe zusammen mit Pfarrer Tobias Scholz eine Andacht feierte. Der Kaisheimer Altbürgermeister Franz Oppel, Vorsitzender vom Freundeskreis Heidebrünnl, erzählte der Gruppe Interessantes zur Geschichte dieser Kapelle. Anschließend ging es weiter zum Schloss Scherneck. Im dortigen Kletterwald erlebte die Gruppe das luftige Abenteuer und den Kletterspaß: ob mit dem Skateboard von Baum zu Baum fahren, durch das riesige Spinnennetz klettern oder rasante Seilbahnfahrten mit dem Flying Fox Parcours genießen - Spaß, Adrenalin und Abenteuer für kleine und große Kletterfans waren hier garantiert. Auf dem Heimweg wurde noch ein Zwischenstopp in Donauwörth eingelegt: nach der Anstrengung beim Klettern gab es bei MC Donald's eine abendliche Stärkung.

