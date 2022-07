Unfall bei Ammerfeld: Zwei Autos schleudern in brennendes Feld

Ein Feld bei Ammerfeld ist in Brand geraten. Nach einem Auffahrunfall auf der anliegenden Straße werden zwei Autos in das brennende Feld geschleudert.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagnachmittag kurz vor dem Ortseingang von Ammerfeld gekommen. Laut Michael Ritschel, Kommandant der Rennertshofener Feuerwehr, hielt der Fahrer des ersten Autos an, um den Brand auf dem Feld rechts der Fahrbahn Richtung Ammerfeld zu melden. Das zweite Auto raste in den stehenden Pkw. Beide wurden auf das Feld geschleudert, gerieten in die Flammen und brannten komplett aus.

Erst brennt ein Feld, dann kommt es zum Unfall bei Ammerfeld

Die Insassen konnten ihre jeweiligen Autos noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Durch die Trockenheit breitete sich das Feuer schnell aus. Die Flammen wurden durch Pulvermittel und Löschflüssigkeit der Feuerwehr gelöscht. Außerdem umriss ein Grupper (Landwirtgerät) eines Landwirts aus Ammerfeld den Boden, um die Ausbreitung des Feuers zu unterbinden.