Pfarrvikar Ndumuraro sagt in Ammerfeld Ade zur Gemeinde

Nach dreieinhalb Jahren im Pfarrverband Tagmersheim-Rögling-Ammerfeld nimmt Stanislas Ndumuraro Abschied. Was der Grund ist und wohin er geht.

Er war zwar nur dreieinhalb Jahre im Pfarrverband Tagmersheim-Rögling-Ammerfeld tätig, hat aber trotzdem einen Platz in den Herzen der Pfarreiangehörigen gefunden. Die Rede ist von Pfarrvikar Stanislas Ndumuraro, der am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche St. Quirinus in Ammerfeld verabschiedet wurde. Zahlreiche Gläubige aus den fünf Pfarreien des Pfarrverbands waren dazu in eine nachmittägliche Dankandacht in die Pfarrkirche Ammerfeld gekommen.

Ndumuraro war kurzfristig zum 1. Februar in den Pfarrverband Burgheide im Norden des Bistums Eichstätt versetzt worden, weil dort eine personelle Notlage eingetreten war. Nach dem eucharistischen Segen, den Pfarrvikar Ndumuraro spendete, verabschiedete zunächst Pfarrer Tobias Scholz seinen bisherigen Mitarbeiter. Er bedankte sich bei ihm herzlich für das schöne Miteinander, seine Treue und seine Zuverlässigkeit. Pfarrer Scholz erinnerte daran, dass sie beide "Seite an Seite wie Brüder" viel Schönes in der seelsorgerischen Arbeit der zurückliegenden knapp dreieinhalb Jahre im Pfarrverband erlebt haben. Er dankte dem Pfarrvikar auch seitens der Gläubigen, die ihn sehr gemocht und geschätzt hatten. Für die neuen Aufgaben in Mittelfranken wünschte er ihm alles Gute und Gottes Segen und überreichte ihm als kleine Starthilfe für ein gutes Einleben einen Präsentkorb mit Spezialitäten aus der Region.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Dopfer ließ in ihrer Rede einige Höhepunkte aus dem Wirken von Pfarrvikar Ndumuraro im Pfarrverband Revue passieren, bedankte sich für das gute Miteinander und gab ihm ein Fotobuch mit schönen Erinnerungen an sein Leben und Wirken im Pfarrverband mit auf den Weg. Auch Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck und seine Tagmersheimer Kollegin Petra Riedelsheimer dankten dem scheidenden Pfarrvikar für seine Arbeit als Seelsorger und übergaben kleine Geschenke, bevor sich alle zum gemütlichen Beisammensein ins Feuerwehrhaus Ammerfeld aufmachten.