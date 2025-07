KI in der Autoindustrie: Andrea Nahles informiert sich beim Audi-Betriebsrat

Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, hat sich beim Audi-Betriebsrat über die Rolle von Künstlicher Intelligenz informiert.

KI wird die Automobilindustrie grundlegend verändern

Denn KI wird die Arbeitswelt, insbesondere in der Automobilindustrie, in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Was das für die Belegschaft in einem Unternehmen wie Audi bedeutet, war das zentrale Gesprächsthema in Ingolstadt. „ Wir müssen Tätigkeiten an Maschinen oder Programme übertragen, um den Mangel an Fachpersonal auszugleichen und gleichzeitig die hohe Produktivität in Deutschland zu erhalten“, sagte Nahles.

Audi-Betriebsratschef Jörg Schlagbauer betonte: „Künstliche Intelligenz wird bei Audi inzwischen in allen möglichen Gebieten eingesetzt. Dabei wird KI zunehmend eine wichtigere Rolle als Treiber und Wegweiser der digitalen Transformation übernehmen. Dies geschieht sowohl im Produkt, in der Produktion, in den Prozessen als auch beim Personal. Und, wir stehen erst am Anfang dieser Revolution.“ (AZ)