Geständnis am Amtsgericht Neuburg: Die eigenen Kinder sexuell missbraucht

Plus Am Neuburger Amtsgericht steht ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Richter. Warum der Angeklagte mit einer milden Strafe davonkommt.

Drei Jahre und neun Monate – so lautete das Urteil bei einem jüngst verhandelten Fall am Neuburger Amtsgericht, bei dem sich ein Angeklagter aus dem Landkreis Pfaffenhofen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten musste. Der 46-Jährige hatte unter anderem zwei minderjährige Mädchen zum Oralverkehr gezwungen und außerdem von seinem einjährigen Sohn ein pornografisches Video erstellt.