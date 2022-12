Ausstellung in der Markthalle: Alles dreht sich um den Schneemann

Angelika Burghart organisiert die vorweihnachtliche Ausstellung in der Neuburger Markthalle bereits zum elften Mal. Dieses Mal lautet das Motto: Schneemann.

Schneekugeln, Postkarten, Windlichter. Klein, groß, dick und dünn. Wer durch die vorweihnachtliche Ausstellung in der Markthalle am Schrannenplatz schlendert, sieht Schneemänner in allen Variationen - rund 250 Exponate mit einem Schneemann "drin, dran oder drauf", so formuliert es Angelika Burghart, die die Schau in der Markthalle bereits zum elften Mal organisiert. Nachdem unter anderem Schnitzkunst, altes Spielzeug, Engerl und Krippen schon Thema waren, heißt das Motto heuer "Schneemänner & Co. im Winterwunderland".

Schneekugeln, Postkarten, Teller und Figürchen: Rund 250 Exponate drehen sich in der Markthalle rund um den Schneemann. Foto: Laura Gastl

Entstanden sei die Schneemann-Idee bereits 2020 - doch coronabedingt konnte in diesem Jahr keine Ausstellung stattfinden. Aufgebaut wurden die Exponate, die von 35 Privatpersonen geliehen sind, also erst im November 2021. Aber nur wenige Tage, bevor die Schau eröffnen sollte, musste sie wieder aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Die Schneemänner übersommerten in der Markthalle. Geschmolzen sind sie in dieser Zeit nicht, und so können sie seit dem 25. November kostenfrei besichtigt werden.

Schneemann-Ausstellung in der Markthalle am Neuburger Schrannenplatz

Schneemänner aus Holz, Schneemänner aus Stoff, Schneemänner aus Papier. In der Ausstellung finden sich die unterschiedlichsten Materialien. Viele Stücke sind selbst gemacht - so zum Beispiel der Schmuck der Weihnachtsbäume, die sich im Obergeschoss der Markthalle verteilen. Die Kinder aus Neuburgs Kindergärten haben ihn selbst gebastelt und dafür von der Tortenspitze bis zum Wattepad die verschiedensten Rohstoffe verwendet.

Bücher, Filme, Süßigkeiten. Nirgends ist der Schneemann wegzudenken. Bei vielen Kindern ist gerade Olaf aus dem Disneyfilm "Die Eiskönigin" sehr beliebt. In die Werbeindustrie hat er es ebenfalls geschafft und ziert die Verpackung so mancher Schokolade - auch dieser Aspekt hat es in einen der Schaukästen geschafft.

Den Schmuck für die Weihnachtsbäume haben Kinder aus den unterschiedlichen Neuburger Kitas selbst gebastelt. Auch hier spielt der Schneemann die zentrale Rolle. Foto: Laura Gastl

Briefmarken, Keramik-Figürchen, Fußabstreifer. Kaum zu glauben, wo sich der Schneemann überall findet. Organisatorin Angelika Burghart bezeichnet sich selbst als "Weihnachtstante", die auch zu Hause entsprechend der jeweiligen Jahreszeit gerne dekoriert. Ihr sei nicht klar gewesen, wie viele Schneemänner sie selbst besitzt - ehe sie begann, für ihre Ausstellung zu sammeln. Und so konnte sie selbst einen Teil beitragen. Damit im Nachhinein jede Leihgabe - übrigens nicht nur Schneemänner, sondern auch anderweitig winterliche Objekte - wieder zu ihrem Besitzer findet, ist alles akkurat beschriftet.

Wer sich die Schneemann-Ausstellung in der Markthalle einmal selbst ansehen möchte, kann das zu folgenden Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Auch in diesem Jahr gibt es im Rahmen der Ausstellung, die noch bis zum 23. Dezember läuft, ein Gewinnspiel.