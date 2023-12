Ein Freund zu Weihnachten

Wer noch keine Idee hat, was er zu Weihnachten verschenken kann, für den hätte Barbara Wild einen Vorschlag: Aufmerksamkeit schenken!

In den Wochen vor Weihnachten hatten die Kinder in der Schule ein kleines Projekt. Es hieß "Der geheime Freund". Die Idee dahinter war so simpel wie liebenswert: Jedes Kind zog einen Zettel, auf dem der Namen eines Mitschülers geschrieben stand. Für diesen Mitschüler war das Kind für eine Woche dessen geheimer Freund. Es schenkte ihm Aufmerksamkeit, bot Hilfe an, war besonders freundlich, kümmerte sich. Irgendwann natürlich bemerkte der Mitschüler, dass da jemand besonders nett zu ihm war. Aus dem "geheimen Freund" wurde vielleicht ein neuer Spielkamerad, eine sichtbare Freundin oder blieb einfach nur ein positiver Kontakt.

Gerade an Weihnachten inspiriert dieses Schulprojekt: Wäre es nicht schön, wenn wir alle so einen geheimen Freund hätten? Jemand, mit dem man eigentlich gar nicht rechnet und der für einen da ist? Der nachfragt, wie es einem geht? Und wäre es nicht gerade zu Weihnachten ein besonders schönes Geschenk, für jemand anderen ein neuer, geheimer Freund zu sein. Aufmerksamkeit zu schenken, nachzufragen, sich zu kümmern?

Gerade in Zeiten, in denen die Welt außerhalb des eigenen Alltags verrücktzuspielen scheint, sich alles schneller dreht und sich bisher Selbstverständliches wie Frieden in Europa aufgelöst hat, brauchen wir alle wieder mehr Freundlichkeit im Alltag. Und vielleicht klingelt ja bei Ihnen während der Feiertag das Telefon oder klingelt jemand an der Tür, mit dem sich nicht gerechnet haben. Dann machen Sie doch die Tür auf und lassen die Freundlichkeit herein.

Frohe Weihnachten wünscht Ihnen das gesamte Team der Neuburger Rundschau.