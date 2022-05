Acht Verletzte bei Unfall auf der B16

Bei einem Unfall auf der B16 sind am Montagabend acht Personen verletzt worden. Eine Pkw-Fahrerin hatte beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr am Montagabend gegen 18.30 Uhr eine 26-jähride Neuburgerin mit ihrem Pkw die B16 von Donauwörth kommend. Demnach wollte sie an der Anschlussstelle Burgheim nach links abbiegen. Mit im Pkw befand sich ihre 2-jährige Tochter. Beim Abbiegen übersah die Frau laut Polizei einen entgegenkommenden Pkw. In diesem habe eine sechsköpfige Familie aus Lauingen gesessen: ein Ehepaar und vier Kindern im Alter zwischen acht und 16 Jahren. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen.

Beim Unfall auf der B16 überschlägt sich ein Auto

Der Pkw der Neuburgerin wurde laut Polizei erheblich im Frontbereich beschädigt und kam noch auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Pkw des Unfallgegners überschlug sich demnach und landete in einem angrenzenden Feld. Die Neuburgerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ihr Kind leicht. Auch die sechs Personen im zweiten Auto wurden jeweils leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach Angaben der Polizei entstand an beiden Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die B16 war für die Unfallaufnahme bis 19.45 Uhr komplett gesperrt. (AZ)