Antiquitäten als Lockmittel: Betrüger erbeuten wertvollen Schmuck

Im Januar dieses Jahres wurde eine 82-jährige Ingolstädterin auf eine Zeitungsannonce aufmerksam, worin der Ankauf von Antiquitäten inseriert wurde. Die Frau kontaktierte die vermeintlichen Antiquitätenkäufer und vereinbarte laut Polizei ein Treffen an ihrer Wohnanschrift.

Eine Seniorin aus Ingolstadt bot Betrügern ihren Goldschmuck an

Nachdem die Betrüger die Gegenstände in Augenschein genommen hatten, teilten sie der Seniorin mit, dass sie die Antiquitäten nur in Verbindung mit Goldschmuck ankaufen würden. Die 82-Jährige bot den Betrügern daraufhin Goldschmuck in Höhe von knapp 800 Euro an. Die Täter vereinbarten mit der Ingolstädterin, dass sie eine Anzahlung für den Goldschmuck leisten und den Goldschmuck gleich mitnehmen würden. Die Antiquitäten würden sie am Folgetag abholen und das restliche Geld für den Goldschmuck sowie einen vierstelligen Betrag für die Antiquitäten zahlen.

Nachdem die Betrüger am nächsten Tag nicht erschienen waren, erstattete die 82-Jährige Strafanzeige. Die deutschlandweit agierenden Täter aus Nordrhein-Westfalen konnten nach Polizeiangaben zwischenzeitlich ermittelt werden. Sie erwarten Strafanzeigen wegen Betruges. (AZ)