Antonibergfest in Stepperg: Fischerstechen und Sonnwendfeuer

Das Fischerstechen in Stepperg findet heuer bereits zum 35. Mal statt. So weit ist die Historie bekannt. Wie lange es allerdings das Antonibergfest selbst schon gibt, ist nicht so klar überliefert. Alles begann mit einer Löschübung der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg, bei der der damalige Kommandant auf die Idee kam, dass man doch einen Kasten Bier mit auf den Berg nehmen könnte. Im Jahr darauf war es mehr Bier und dazu ein Grill. Heute findet auf dem Antoniberg ein riesiges Familienfest statt, das Besucher auch aus der weiteren Umgebung in die Marktgemeinde lockt.

Am Samstag, 19. Juli, ist es wieder so weit. Um 13.30 Uhr stechen die ersten Zillen in den See am Fuße des Antonibergs. Heuer werden Mannschaften aus Donauwörth, Ingolstadt, vom Tegernsee, aus Laufen an der Salzach und aus Schiltigheim in Frankreich erwartet, die gegen die Lokalmatadoren aus Stepperg antreten.

Ab 17 Uhr wird auf dem Antoniberg gefeiert. Ob es wieder ein Sonnwendfeier geben wird, hängt davon ab, ob es vorher noch regnet. Bisher ist die Wildbrandgefahr zu groß. Foto: Manfred Dittenhofer

Ab 17 Uhr wird dann auf der Bergwiese hinter den Kapellen gefeiert. Kann man sich am Nachmittag am See, beim Zuschauen des Stecher-Wettkampfs, mit Kaffee, Kuchen, Wurstsemmeln und kalten Getränken stärken, ist am Abend noch viel mehr Kulinarik geboten: Spanferkel, Forellen, Käse und Rettich – da ist sicher für jeden etwas dabei. Dazu die Getränke zu familienfreundlichen Preisen.

Antonibergfest 2025 in Stepperg: Das steht auf dem Programm

Wer sein Glück auf die Probe stellen will, ist am Losstand der Malteser richtig. Zudem verkauft die Eistüte Grasheim ihr Selbstgemachtes und eine Hüpfburg bringt Kurzweil für die Kinder. Ob das Sonnwendfeuer entzündet wird, entscheidet sich kurzfristig. „Das kommt natürlich auf die Witterung an. Momentan müssten wir wegen der Brandgefahr darauf verzichten, hoffen aber noch auf Regen“, erklärte Andreas Rehm, erster Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg, die momentane Situation.

Glück sollten die Besucher heuer allerdings mit den Schnaken haben. Die Trockenheit sorgt für wenig Stech-Getier. Und selbst wenn es noch regnen sollte und die Tümpel sich füllen, schaffen es die Mücken in dieser Zeit nicht mehr durch das Larvenstadium.

Für die Stepperger Vereine ist das Antonibergfest ein Kraftakt

Für die Stepperger Fischerstecher, die Feuerwehr und alle anderen Helfern ist das Antonibergfest ein Kraftakt. Schließlich müssen Strom und Wasser bis dorthin extra verlegt werden. Aber die Mühe sei es allemal wert, so die einhellige Meinung, nicht nur in dem Rennertshofener Ortsteil. Wer also bei bester Aussicht über das Donautal Essen und Trinken in ausgelassener Gesellschaft genießen will, der ist am 19. Juli auf dem Antoniberg gut aufgehoben. Und natürlich gibt es auch einen musikalischen Rahmen. Die Rennertshofener Marktkapelle sorgt für Stimmung.