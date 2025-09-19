Antonio Acunto im Burgwaldhof: Virtuoses Klavierspiel in privatem Rahmen

Er hat schon Angela Merkel mit seinem Spiel verzaubert, nun kommt er nach Neuburg: Am Donnerstag, 25. September, steht der renommierte italienische Pianist Antonio Acunto im Burgwaldhof auf der Bühne. Gerade für Liebhaber und Liebhaberinnen der Romantik dürfte sich ein Besuch lohnen, denn im Programm des Virtuosen spielen Stücke von Frédéric Chopin und Robert Schumann, die wie kaum jemand sonst diese Epoche geprägt haben, die Hauptrolle.

Antonio Acuntos Auftritt ist Teil der kulturellen Wiederbelebung des Burgwaldhofes

Nach dem Auftritt des Magiers Manuel Graf Beissel im April ist Acuntos Konzert sozusagen der zweite Teil eines Plans, den Christoph von Philipp schon seit Jahren für den Burgwaldhof hegt. „Es finden seit 17 Jahren Veranstaltungen bei mir im Haus statt, davon sind die meisten aber Hochzeiten. Ich habe mir immer gewünscht, mehr Kultur ins Haus zu bringen“, so von Philipp. Früher haben die Künstlerinnen und Künstler der Barockkonzerte dort geübt, überhaupt habe es viele Konzerte gegeben, und geht es nach von Philipp, ist dies nur der Auftakt für die kulturelle Wiederbelebung des Burgwaldhofs.

Gemeinsam mit Arne Meerkamp von Embden veranstaltet von Philipp mehrere Events in diesem Jahr, unter anderem auch im Kirchbaurhof und im Neuburger Stadttheater. Die Idee, Antonio Acunto nach Neuburg zu bringen, entstand in Zusammenarbeit mit dem Verstärkeramt Pfaffenhofen und dem Schloss Sandizell. „Das sind auch relativ kleine Aufführungssäle, da bot es sich an, sich zusammenzutun und die jeweiligen Künstler für alle drei Locations zu gewinnen“, erklärt von Philipp. Dementsprechend ist Acunto auch in Pfaffenhofen (27. September) und in Sandizell (29. September) zu sehen.

Am 25. September ist der renommierte Pianist Antonio Acunto in Neuburg zu Gast. Foto: Acunto (Archivbild)

Apropos „kleine Aufführungssäle“: Im Gegensatz zu den großen Konzertsälen, die Antonio Acunto regelmäßig bespielt, haben Besucherinnen und Besucher im Burgwaldhof die Gelegenheit, den Lieblingspianisten der ehemaligen Bundeskanzlerin ganz aus der Nähe, in beinahe privater Atmosphäre zu genießen. Geboren auf Ischia, studierte Acunto in Bologna, Salzburg und London bei berühmten Lehrern wie Tatiana Nikolayewa und Noretta Conci Leech. Er spielte bereits in den bedeutendsten Sälen Europas, vom Beethoven-Haus in Bonn bis zum Konzerthaus Berlin, dem Salle Marchal in Paris und Atenaeum Maria Callas in Athen.

Schülerinnen und Schüler zahlen für das Konzert von Antonio Acunto nur den halben Preis

Los geht es am 25. September im Burgwaldhof um 20 Uhr, der Einlass ist um 19.30 Uhr. Bevor Acunto am alten Steinway-Flügel Platz nimmt, gibt es einen kleinen Sektempfang für die Gäste. Die Tickets für das Konzert von Antonio Acunto kosten 38 Euro und sind sowohl unter www.theos-tickets.de als auch unter kontakt@burgwaldhof.info erhältlich. Auch telefonisch können unter der Nummer 0151/24505917 Karten bestellt werden, Vorverkaufsstellen sind zudem das Stadtmarketing Neuburg, das Hotel „Das Acker“ und Ideenquell Neuburg. Schülerinnen und Schüler bis 18 Jahre zahlen nur 19 Euro für den Eintritt.