Fahrer von Erdgasautos können am Neuburger Südpark wieder tanken

Die Gas-Zapfsäule der Aral-Tankstelle am Südpark in Neuburg ist doch wieder in Betrieb gegangen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Axel Kalkowski (links) probierten sie am Freitag aus. Die Stadtwerke als Eigentümer wollten nicht mehr 100.000 Euro in eine neue Anlage investieren und die 20 Jahre alte Zapfsäule verkaufen.

Aral-Gastankstelle am Neuburger Südpark funktioniert wieder

Doch der Tipp eines potenziellen Käufers führte zum Einbau einer Platine aus einer gebrauchten Anlage. Mit rund 2000 Euro Aufwand ist die Gastankstelle jetzt wieder betriebsbereit. Das Kilogramm Erdgas kostet derzeit 1,47 Euro. Damit fährt man billiger als mit Benzin. (rew)