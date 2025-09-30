Die Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt fällt aus

Nach wie vor sind in der Region rund um Ingolstadt mehr als 10.000 Menschen arbeitslos. Auch wenn die Zahl im vergangenen Monat leicht gesunken ist, ist eine saisonale Belebung nicht in Sicht. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist kurzfristig nicht von einer spürbaren Besserung auszugehen“, fasst Astrid Kutz, stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Ingolstadt, die jüngste Entwicklung zusammen.

In der Region Ingolstadt waren mehr als 10.000 Personen arbeitslos gemeldet

Im zu Ende gehenden Monat waren in der Stadt Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen insgesamt 10.187 Personen arbeitslos gemeldet, 29 weniger als im August. Deutlicher fällt der Vergleich mit dem Vorjahr aus. Um 1101 Bürgerinnen und Bürger ist die aktuelle Zahl der Betroffenen höher als noch vor Jahresfrist. Die Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent lag vor einem Jahr noch bei 3,1 Prozent. Zurückzuführen lässt sich die Entwicklung bei der Arbeitslosigkeit insbesondere auf die anhaltende Konjunkturschwäche, heißt es seitens der Arbeitsagentur. Die Zahl der arbeitslosen Bürgergeldempfänger ist hingegen fast im gesamten Bezirk zurückgegangen.

Die konjunkturelle Situation macht sich auch bei den offenen Stellen bemerkbar. 524 neue Arbeitsplätze wurden der Agentur für Arbeit im September gemeldet – 24 weniger als noch im August. Zudem ging auch die Zahl der offenen Stellen um 75 zurück.

Kaum gesunken ist die Arbeitslosigkeit auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. 1834 Menschen waren im September arbeitslos gemeldet, sieben Personen weniger (-0,4 Prozent) als im August, aber 91 Personen (plus fünf Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,1 Prozent, was dem Wert von August entspricht. Vor einem Jahr lag sie bei drei Prozent.

Die Zahl der Bürgergeldempfänger im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist zurückgegangen

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 438 Personen arbeitslos. Davon kamen 179 Personen direkt aus einer Erwerbstätigkeit. 438 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon begannen 163 eine Erwerbstätigkeit.

Die Unternehmen suchen trotz der konjunkturellen Schwäche weiterhin Mitarbeitende: 143 Stellen wurden im September neu gemeldet (19 weniger als im Vormonat, aber 17 mehr als vor einem Jahr). Aktuell befanden sich damit 825 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 104 (minus acht Prozent) auf insgesamt 1282. Im Landkreis bezogen 1789 Personen Bürgergeld, das waren 160 Personen weniger (minus acht Prozent) als vor einem Jahr. (AZ)