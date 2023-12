Autofahrerin verliert Kontrolle und landet auf dem Dach

Eine Frau aus Schrobenhausen verlor auf der Staatsstraße bei Aresing die Kontrolle über ihr Auto verloren und landete auf dem Dach.

Mit ihrem Auto auf dem Dach gelandet ist am frühen Montagmorgen eine Schrobenhausenerin bei Aresing. Wie die Polizei berichtet, war die 55-Jährige gegen 5.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße zwischen Oberlauterbach und Strobenried unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw streifte einen Baum, überschlug sich im angrenzenden Feld und kam auf dem Dach zum Liegen.

Schrobenhausenerin landet mit Auto auf dem Dach

Die unverletzte Fahrerin konnte selbständig aussteigen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ob am Feld ebenfalls ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. (AZ)