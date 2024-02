Brennendes Haus in Aresing: Polizei nimmt verdächtigen Brandstifter fest

In der Nacht auf Donnerstag brennt ein Einfamilienhaus in Aresing. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und hat nun einen Tatverdächtigen gefasst.

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Artesing in der Nacht auf Donnerstag entstand Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung und konnte einen Verdächtigen festnehmen.

Wie die Beamten berichten, wurden gegen 2.15 Uhr die Rettungskräfte durch Nachbarn über den Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses an der Bauernstraße informiert. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zügig abgelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Brand in Einfamilienhaus in Aresing: Polizei schnappt verdächtigen Brandstifter

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Erste Untersuchungen erbrachten deutliche Hinweise darauf, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Im Verlauf der Nacht erhärtete sich ein Anfangsverdacht gegen einen Verwandten des nicht anwesenden Hausbewohners, der daraufhin am heutigen Vormittag festgenommen wurde.

Durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde zwischenzeitlich ein Haftbefehl gegen den Mann beantragt. Der Verdächtige soll einem Haftrichter vorgeführt werden, die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet daher eventuelle Zeugen, die auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)