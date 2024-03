Erweiterungspläne der Bauer-Gruppe stoßen auf Widerstand

Plus Die Bauer-Gruppe will südlich von Aresing ihr Werk erweitern. Der BUND Naturschutz spricht von Flächenfraß, Bauer von 900 Arbeitsplätzen.

Die Bauer-Gruppe, die inzwischen zur Doblinger Unternehmensgruppe gehört, plant eine Werkserweiterung südlich von Aresing, die den BUND Naturschutz auf den Plan gerufen hat. Die ausführende Baufirma Dibag, ebenfalls aus der Firmengruppe Doblinger, hat bereits im vergangenen Jahr bei einer Infoveranstaltung die Bürgerinnen und Bürger über das Vorhaben informiert. Nun machen die Naturschützer gegen das Projekt mobil. Ihre Argumentation: zu viel Flächenverbrauch. Der Ausbau des Werks gehe zulasten von wichtigem Ackerland und auf Kosten der Natur.

Die Aresinger fragen sich vor allem, wie sich das größere Werk auf die Verkehrsbelastung im Ort auswirken wird. In Aresing hat daher die Debatte um eine Ortsumgehung wieder Fahrt aufgenommen. Auch ein besserer Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr wird gefordert.