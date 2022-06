Geschäftsführer auf Firmengelände in Aresing überfallen

Bei dem Überfall auf dem Firmengelände in Aresing forderte der Täter vom Firmeninhaber mit vorgehaltener Pistole zunächst Bargeld. Weil es dies nicht gab, wollte der Mann ein Auto, mit dem er dann flüchtete.

Im Gewerbegebiet am Weilachfeld in Aresing (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) wurde Montag Nacht der 34 Jahre alte Firmenchef Opfer eines Überfalls. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.

Laut Polizei war es kurz nach 23 Uhr, als der Inhaber einer Firma am Weilachfeld mit seinem Lkw auf dem Betriebsgelände ankam und diesen in der Halle abstellte. Als er wenige Minuten später, nach einem Toilettengang zur Halle zurückkehren wollte, wurde er von einem bislang unbekannten Mann am Hallentor abgepasst.

Der Täter bedrohte den Firmenchef in Aresing mit einer Pistole und forderte zunächst Bargeld

Unter Vorhalt einer Pistole bedrohte dieser den 34-jährigen Firmeninhaber und forderte Bargeld. Als der Überfallene angab, kein Bargeld mitzuführen, forderte der Tatverdächtige schließlich vom Überfallenen ein Fahrzeug. Mit dem erpressten Wagen, einem blauen VW Polo, mit dem amtlichen Kennzeichen ND-G 2488, flüchtete der Mann vom Betriebsgelände in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige kann vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, sprach mit ausländischem Akzent. Er trug bei der Tatausführung eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes Kapuzenshirt. Sein Gesicht war mit einer schwarzen FFP 2 Maske verdeckt.

Wer hat den VW Polo mit dem Kennzeichen ND-G 2488 gesehen, mit dem der Täter in Aresing geflüchtet ist?

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet um sachdienliche Hinweise, die mit dem oben genannten Sachverhalt in Verbindung stehen. Von besonderer Bedeutung für die Ermittler wären hierbei auch Hinweise zum Verbleib des entwendeten blauen VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen ND-G 2488, Baujahr 2020. Wer hat das Fahrzeug nach der Tat gesehen? (nr)