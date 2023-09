Aresing

Landratswahl 2023: Sigi Sibinger setzt auf Energiewende mit Bürgerbeteiligung

Authentisch, echt, bodenständig - so gibt sich Kommunalpolitiker Sigi Sibinger (SPD), der in den Landtag will.

Plus Der erfahrene Kommunalpolitiker Sigi Sibinger aus Aresing will für die SPD in den Landtag. "Es braucht mehr Verständnis in München, was auf dem Land los ist", sagt er. Die Energiewende ist sein Steckenpferd.

Von Barbara Wild

Nachhaltig ist zu leben, ist für Siegfried Sibinger nicht nur das, worüber er gerne mit seinen potenziellen Wählern spricht. Es ist seine Lebenseinstellung. Seit Dezember wohnt er in einem Haus in Holzständerbauweise, im Technikraum steht eine Wasser-Wärmepumpe, auf dem Dach sind PV-Module installiert. Im Gemüsegarten vor der Haustür wächst Blumenkohl und Paprika. Seit Mai hält er vier Hühner unter seinen Kirschbäumen. Lebensmittel aus der Region, Ressourcen nutzen und sparsam einsetzen - das ist für den SPD-Mann für die Zukunft elementar. Und so kämpft er politisch dafür, dass die Energiewende sinnvoll und vor allem mit den Menschen vor Ort umgesetzt wird.

Seit über 20 Jahren ist Sibinger, den alle nur "Sigi" nennen, im Gemeinderat in Aresing. Sein Wissen aus der Kommunalpolitik ist der Erfahrungsschatz, den er jetzt im Bayerischen Landtag einbringen will, er ist der Direktkandidat der Sozialdemokraten im Stimmkreis 125.

