Zwei Autos stoßen zusammen: Fahrer leicht verletzt

Die freiwillige Feuerwehr Aresing musste am Mittwochvormittag um 10.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ausrücken. Ein 33-jähriger Autofahrer wollte in Aresing von der Altenfurter Straße in die Bauernstraße einbiegen. Er missachtete dabei allerdings die Vorfahrt eines 44-jährigen Autofahrers, der auf der Bauernstaße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, berichtet die Polizei. Beide Autofahrer erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Die im einen Auto befindlichen zwei Kleinkinder konnten unverletzt geborgen werden. Die Feuerwehr Aresing sicherte die Unfallstelle ab. (AZ)