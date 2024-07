Arzt ohne Zulassung behandelte hunderte Patienten an Neuburger Klinik

Von einem nicht alltäglichen Verfahren sprach Richter Christian Veh jüngst in einer Verhandlung am Neuburger Amtsgericht. Auf der Anklagebank sitzt ein Mediziner, der bis vor zwei Jahren am Neuburger Krankenhaus als Arzt beschäftigt war. Doch, was sich mittlerweile herausgestellt hat, ohne die Berechtigung dazu. Denn seine Approbation, die staatliche Zulassung für Ärzte, wurde ihm bereits vor mehr als zehn Jahren entzogen. Die Behandlungen an den Patienten sind damit als Körperverletzung einzustufen.

