Die Suppenküche im Asia-Markt My Panda liegt auf Eis

Seit gut drei Monaten hat der Asia-Markt in der Neuburger Innenstadt geöffnet. Doch die Suppenküche kann Xuliang Zhou noch nicht wie geplant betreiben. Er erklärt, warum.

Das Konzept des modernen Asia-Supermarktes in der Neuburger Innenstadt hat großen Anklang gefunden. Xuliang Zhou, der den Markt mit Namen My Panda in der Schmidstraße betreibt, zeigt sich nach den ersten drei Monaten zufrieden. Doch einen Rückschlag musste der gelernte Gastronom hinnehmen: Die Suppenküche kann er aktuell nicht so betreiben, wie er es vorhatte.

Nach wie My Panda die Genehmigung die Suppenküche zu betreiben

In der Selbstbedienungs-Suppenküche samt Sitzplätzen will Xuliang Zhou Kunden ermöglichen, die bei ihm gekauften Suppen und Ramen-Gerichte direkt zu verspeisen. Dafür hat er den Schaufenster-Bereich des rund 250 Quadratmeter umfassenden Marktes extra eingerichtet. Doch nach wie vor fehlt ihm die Genehmigung, das ehemals als Handelsfläche betriebene Geschäft auch für Gastronomie zu betreiben. Früher war hier ein S.-Oliver-Store.

"Ich schenke ja nur heißes Wasser aus, dennoch gilt der Bereich als Gastronomie", sagt Xuliang Zhou. Das Ordnungsamt der Stadt habe ihn nochmals darauf hingewiesen, dass er ohne Genehmigung vor Ort keinen Verzehr anbieten dürfe. Unter anderem muss er Toiletten vorweisen.

Derzeit stehen viele Gäste, die sich die heiße Suppe einschenken, vor der Tür des Marktes und verspeisen dort ihre Ramen oder Instant-Nudeln aus China. Xuliang Zhou rechnet aber damit, dass in etwa vier Wochen die offizielle Genehmigung vorliegt und er dann wie geplant, die Suppenküche betreiben kann. Für den Sommer hofft der Betreiber, auf den Parkplätzen vor der Tür Sitzplätze anbieten zu können.

