An der Kapelle im stillen Forst: So feiert Attenfeld den Bistumsgründer

Plus Zum Open-Air-Gottesdienst kamen 250 Besucher an die Kapelle für den heiligen Willibald. Die kleine Wallfahrt hat sich über Generationen erhalten.

„Großer Gott, wir loben dich“, schallte es aus dem Wald zwischen Attenfeld und Bergen. 250 Gläubige fanden am Sonntag den Weg zur Willibaldskapelle im stillen Forst. An diesem besonderen Ort feierten sie den Gottesdienst und benetzten ihre Augen mit Heilwasser.

Wie immer gehört dieses abschließende Zeremoniell unverzichtbar zur Patroziniumsfeier für den Bistumsheiligen Willibald. Die Besucher greifen in die mit Wasser gefüllten Löcher des Felsens neben der Kapelle und befeuchten ihre Augen. Das Wasser soll das Augenlicht lange erhalten und gegen Erkrankung helfen. „Schaden kann es nicht“, meinen zwei Baringer, die seit ihrer Kindheit zur Kapelle und zum Felsen kommen.