Audi BKK mit 157 Millionen Euro Defizit

Hohe Defizite und immer noch steigende Kosten: Ebenso wie nahezu alle Krankenkassen steckt auch die Audi BKK aktuell in einem schwierigen Umfeld. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Für das Vorjahr hat die Krankenkasse mit Sitz in Ingolstadt ein Defizit von 157 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Jahr 2023 gab es noch ein Plus von knapp 33 Millionen Euro.

Der Zusatzbeitrag der Audi BKK liegt bei 2,4 Prozent

Dennoch gibt es auch gute Nachrichten. Die Zahl der Versicherten ist im vergangenen Jahr um gut 18.000 gestiegen und mit einem Zusatzbeitrag von 2,4 Prozent liegt die Kasse trotz einer Steigerung noch immer unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Mit 2,8 Milliarden Euro hat die Audi BKK 2024 deutlich mehr Geld ausgegeben als noch im Jahr zuvor, nämlich knapp neun Prozent. Allein für Behandlungen im Krankenhaus hat die Kasse 797 Millionen Euro gezahlt, was den größten Posten ausmacht. Die Summe für Arztbehandlungen beläuft sich auf 488 Millionen Euro und die höchste Steigerung - 10,39 Prozent - gab es bei den Medikamenten. In diesem Bereich verbucht die Audi BKK Ausgaben in Höhe von 451 Millionen Euro.

Die Durchschnittsausgaben pro Versichertem haben sich nach Angaben der Krankenkasse auf 3680 Euro belaufen.

Anja Schramm, Vorstandsvorsitzende der Audi BKK, sagt dazu: „Starkes Wachstum in einem Jahr voller Hürden – das ist ein klares Signal für die Stabilität der Audi BKK. Die ungebremst steigenden Leistungsausgaben bringen das System an den Rand der finanziellen Leistungsfähigkeit. Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Die GKV braucht daher eine grundlegende Strukturreform. Die geplanten Darlehen für Mittel, die den Kassen sowieso zustehen, sind schlichtweg keine Lösung.“ (AZ)