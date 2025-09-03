Vorstellung in Mailand: Mit dem Concept C bietet Audi einen Blick in die Zukunft

Wie soll ein Audi der Zukunft aussehen? Mit der Vorstellung der Studie Audi Concept C in Mailand will Audi einen konkreten Ausblick auf das Design künftiger Modelle geben. Die Kernaussage, die hinter dem Auto steckt, formuliert das Unternehmen so: „In einer immer komplexeren Welt setzt Audi kompromisslos auf Klarheit.“

Die Studie Concept C soll für Aufbruchstimmung bei Audi sorgen

Diese neue Designphilosophie steht laut einer Mitteilung des Unternehmens auch für den Aufbruch im gesamten Unternehmen. „Sowohl Produkte als auch Prozesse und Strukturen fokussieren sich auf das Wesentliche und spielen so Raum für Innovation und Technologieführerschaft frei“, heißt es seitens des Konzerns. Nach Schlagzeilen über Stellenstreichungen, Gewinneinbrüche und eine sinkende Nachfrage will Audi mit dem Concept C nun wieder für Aufbruchstimmung sorgen. (AZ)