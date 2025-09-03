Icon Menü
Audi Concept C in Mailand: Einblicke in die Zukunft des Designs

Ingolstadt

Vorstellung in Mailand: Mit dem Concept C bietet Audi einen Blick in die Zukunft

Klar, zeitlos und reduziert auf das Wesentliche: So sollen künftig nicht nur die Autos von Audi aussehen, so will das Unternehmen auch den Weg aus der Krise finden.
Von Redaktion
    Mit der Vorstellung der Studie Audi Concept C in Mailand gibt Audi einen konkreten Ausblick auf das Design künftiger Modelle. Foto: Audi AG

    Wie soll ein Audi der Zukunft aussehen? Mit der Vorstellung der Studie Audi Concept C in Mailand will Audi einen konkreten Ausblick auf das Design künftiger Modelle geben. Die Kernaussage, die hinter dem Auto steckt, formuliert das Unternehmen so: „In einer immer komplexeren Welt setzt Audi kompromisslos auf Klarheit.“

    Die Studie Concept C soll für Aufbruchstimmung bei Audi sorgen

    Diese neue Designphilosophie steht laut einer Mitteilung des Unternehmens auch für den Aufbruch im gesamten Unternehmen. „Sowohl Produkte als auch Prozesse und Strukturen fokussieren sich auf das Wesentliche und spielen so Raum für Innovation und Technologieführerschaft frei“, heißt es seitens des Konzerns. Nach Schlagzeilen über Stellenstreichungen, Gewinneinbrüche und eine sinkende Nachfrage will Audi mit dem Concept C nun wieder für Aufbruchstimmung sorgen. (AZ)

