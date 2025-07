Nachhaltigkeit in der Automobilbranche: Audi will den Unterschied machen

Mit einer ganzen Themenwoche hat sich der Automobilhersteller Audi der Thematik Nachhaltigkeit in der Lieferkette angenommen. Zum Abschluss besuchte die Gruppe, bestehend aus Audianern wie auch aus externen Gästen von Zulieferern und von Experteninstitutionen in Sachen Nachhaltigkeit in der Produktion bestanden hat, eine Demontage, in der Audi Fahrzeuge zerlegt und brauchbare Teile in den Gebrauchtteilemarkt zurückgeführt werden. Eines von zwei Pilotprojekten, die dazu führen sollen, dass möglichst viele Teile eines Autos vor der Verschrottung gerettet und weiter verwendet werden.

Bereits bei Design, Entwicklung und Materialauswahl können die Weichen so gestellt werden, dass am Ende eines Fahrzeug-Lebens möglichst viele Teile recycelt oder sogar direkt als Ersatzelemente verwendet werden können. Den größten Einfluss darauf, was später mit den einzelnen Teilen und den verwendeten Materialien geschieht, hat man ganz zu Beginn bei der Entwicklung des Fahrzeugs.

13.000 Lieferanten von Audi werden zum Thema Nachhaltigkeit geschult

Bei der Besichtigung der Demontage in Neuburg wurden beispielgebend die Recyclingmöglichkeiten von Scheinwerfern und Stoßfängern diskutiert. So kamen erstmals Experten aus allen Bereichen der Lieferketten an einen Tisch, um konkrete Prinzipien für ein zirkuläres Fahrzeugdesign zu entwickeln – ein Fahrzeugdesign, das die Kreislaufwirtschaft erleichtert oder gar erst ermöglicht. All das findet unter dem großen Dach der Nachhaltigkeit statt.

Bereits vor drei Jahren hat Audi eine Nachhaltigkeitsinitiative, die „Audi Act4Impact“ gestartet und sich die Vision zum Ziel gesetzt, die negativen Auswirkungen des Fahrzeugbaus möglichst zu vermeiden. Lukas Petersik, der für den Act4Impact verantwortlich zeichnet, stößt mit seiner Abteilung nicht nur Themen an, sondern schärft durch Weiterbildungen und Informationsveranstaltungen die Sinne für Nachhaltigkeit bei Audi und vor allem auch bei den rund 13.000 Lieferanten weltweit.

Wir erleben sehr viel Engagement und Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht.“ Lukas Petersik , Audi AG

So erhalten sowohl Lieferanten als auch eigene Mitarbeiter einen regelrechten Werkzeugkasten dafür, in ihren Bereichen das nachhaltige Denken und Handeln einfließen zu lassen. Außerdem wurden Regeln eingeführt, die von Zulieferern genauso eingehalten werden müssten und Grundlage für die Geschäftsbeziehungen seien, erklärte Lukas Petersik. „Wir erleben sehr viel Engagement und Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht.“ Teilnehmer aus 25 Ländern seien den Live Online-Trainings zugeschaltet gewesen. „In dieser Form haben wir das noch nie gehabt.“

Joe Ilse war von der Ellen MacArthur Foundation nach Neuburg zur Themenwoche gekommen. Diese gemeinnützige Organisation arbeitet daran, mithilfe von Kreislaufdesign die Entstehung von Abfall und Umweltverschmutzung von vornherein zu verhindern und die Natur gezielt zu regenerieren. Alles soll wieder verwendbar sein.

Michael Faust, Leiter Nachhaltigkeit in der Lieferkette (rechts) und Lukas Petersik als einer seiner Mitarbeiter im Team „Nachhaltigkeit in der Lieferkette", der das Audi Act4Impact Programm verantwortet. Foto: Bernd Eberle / Audi AG

Die Foundation bringe unterschiedliche Branchen zusammen und helfe durch ein Netzwerk, Expertisen und Erfahrungen auszutauschen. Obwohl große Fortschritte erzielt wurden und die Kreislaufwirtschaft nun weltweit einen festen Platz auf der Agenda von Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern einnimmt, gab Joe Iles an, dass noch viel zu tun sei.

Bis die Wirtschaft und die Konsumenten von linearer auf Kreislaufwirtschaft umgestellt seien, werde es noch Jahrzehnte dauern. „Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft lohnen sich. Daraus müssen Geschäftsmodelle entstehen.“ Und wir alle müssten umdenken – weg von „immer neu“ hin zu einem Gebrauchtmarkt.

Außerdem würden die explodierenden Rohstoffpreise und die Engpässe ebenfalls in Richtung Wiederverwertung denken lassen. Michael Faust, Leiter Nachhaltigkeit in der Lieferkette bei Audi, fasste zusammen: Wir wissen im Bereich Nachhaltigkeit, dass es am Ende mehr kostet, bestimmte Dinge nicht zu tun.“ Beispielsweise gäbe es im Bereich Biodiversität industrieübergreifend noch viel Potenzial, wobei Audi das Thema bereits heute aus eigenem Antrieb maßgeblich verfolgt. „Wir wollen den Unterschied machen.“