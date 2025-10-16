Sparkurs trifft Wissenschaft: Stadt Neuburg kürzt Förderung für Aueninstitut

Neuburg muss sparen. Das haben ansässige Vereine und Einrichtungen bereits in Form von gekürzten Zuschüssen zu spüren bekommen. Nun erhält auch das Aueninstitut Neuburg-Ingolstadt weniger Geld von der Stadt. Auf absehbare Zeit könnte die Förderung sogar komplett eingestellt werden.

Das Aueninstitut ist eine wissenschaftliche Einrichtung der Katholischen Universität (KU) Eichstätt-Ingolstadt und wurde 2006 gegründet, mit Sitz im Auenzentrum des Schlosses Grünau. Im kommenden Jahr feiert die Einrichtung also ihr 20-jähriges Bestehen. Die Forschungsschwerpunkte liegen laut eigenen Angaben im Bereich der Auen- und Gewässerökologie sowie den damit verbundenen Aufgaben der Renaturierung – der Standort mitten in den Donauauen ist dafür bestens geeignet. Gefördert wird die Einrichtung von der Stadt Neuburg, aber auch durch den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie die Stadt Ingolstadt.

Neuburg zahlt weniger Geld für Aueninstitut Neuburg-Ingolstadt

Doch die Unterstützung bröckelt. Zuletzt hat die Stadt Neuburg jährlich 17.500 Euro beigesteuert. Dieser Betrag wird nun um 2500 Euro verringert. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) und Kämmerer Markus Häckl sind sich einig: Da man Zuschüsse für ortsansässige Vereine und Institutionen gekürzt hat, zum Teil verbunden mit vielen Diskussionen, müsse dies bei einem auswärtigen Antragsteller – als solcher wird die Einrichtung der KU gesehen – erst recht erfolgen. Demnach gibt es für 2026 bis 2028 pro Jahr nur noch 15.000 Euro. Die Verwaltung macht keinen Hehl daraus, dass danach eventuell gar kein Geld mehr fließen wird. Bis 2028 solle sich die KU „um eine anderweitige Finanzierung bemühen, damit sich die Stadt Neuburg hier weitgehend zurückziehen kann“, heißt es. „Wir wünschen uns, dass sich das Institut irgendwann selbst trägt“, betonte Kämmerer Häckl in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses.

Das Auenzentrum ist im Neuburger Schloss Grünau untergebracht. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

Zu der waren auch der Aueninstitutsleiter Prof. Bernd Cyffka sowie der KU-Kanzler Eckhard Ulmer gekommen. Sie bedankten sich für die Fördergelder der vergangenen Jahre – auch vor dem Hintergrund, dass die Hochschulen sparen müssen, so Ulmer. Cyffka machte deutlich, dass das Aueninstitut nicht nur lokal arbeitet, sondern auch international an EU-Projekten mitwirkt. „Wir tragen den Namen Neuburg bis ins Donaudelta.“ Gerhard Schoder (Grüne) erkundigte sich, welche Auswirkungen die Kürzung der Zuschüsse haben werde. Dies entspreche einer Viertelstelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters, antwortete Cyffka, diesen Verlust könne man durch Umstrukturierungen unter den aktuell acht Mitarbeitenden ausgleichen. Sowohl Schoder als auch Alfred Hornung (CSU) lobten die Arbeit des Aueninstituts, etwa im Hinblick auf den Hochwasserschutz. „Wenn wir als Stadt Neuburg das nicht unterstützen, wer denn dann?“, fragte Hornung.

Das Auenzentrum soll sich besser vermarkten

Im Ausschuss ging es auch um die Vermarktung der Arbeit. Cyffka sprach von mehreren Tausend Besuchern pro Jahr im Aueninformationszentrum im Grünauer Schloss. Doch in diesen Zahlen sind Schulklassen bereits eingerechnet, weshalb die tatsächlichen Besucherzahlen als niedrig einzustufen sind, verdeutlichte Florian Herold (FW). In seinen Augen tue man zu wenig für die Attraktivität. Auch Parteikollege Klaus Babel möchte das Angebot gezielter in die Öffentlichkeit bringen, um es bekannter zu machen, denn Auswärtigen sei es kaum ein Begriff. Das stimme, antwortete Cyffka, weshalb man bereits über Werbung auf Bussen nachgedacht habe. Von Eichstätt kommend finde sich außerdem kein einziger Hinweis an der Straße, berichtete KU-Kanzler Ulmer. Herold bot in seiner Funktion als Tourismusreferent Hilfe bei einem Marketingkonzept an.