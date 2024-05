Auffahrt zur Neuburger Altstadt wird für vier Tage gesperrt

Ein umgestürzter Baum am Stadtberg zieht umfangreiche Arbeiten am Hang nach sich. Deshalb ist die Auffahrt in die Altstadt für vier Tage gesperrt.

In der ersten Woche der Pfingstferien ist die Auffahrt zur Neuburger Altstadt tagsüber nicht möglich. Das teilt die Stadt Neuburg mit. Grund dafür sind Sicherungsarbeiten am Hang oberhalb der Straße.

Das erste Dezemberwochenende 2023 brachte massenweise und vor allem nassen Schnee. Das wurde auch einem mächtigen Baum am Stadtberghang eindeutig zu viel. In den frühen Morgenstunden des 2. Dezember fiel er krachend auf die Stadtbergauffahrt und sorgte für einen umfangreichen Feuerwehreinsatz. Im Nachhinein musste festgestellt werden, dass das Geländer an der Auffahrt beschädigt wurde und das Wurzelwerk den Hang samt oberhalb verlaufendem Fußweg aufgerissen hat. Seither war der Fußweg von der Tourist-Info zur Burgwehr gesperrt.

Im Dezember 2023 sorgten massive Schneemengen dafür, dass ein Baum oberhalb der Stadtbergauffahrt umkippte. Foto: Bernhard Mahler / Stadt Neuburg

Das Tiefbauamt der Stadt Neuburg hat sich in der Zwischenzeit intensiv mit dem Thema beschäftigt. So wurden umgehend Bodenuntersuchungen vorgenommen und die Standsicherheit des Hangs geprüft. Im März war die Auffahrt bereits einige Tage gesperrt, um Baumfällarbeiten durchzuführen. Mittlerweile ist klar, dass vor einer Freigabe des Fußweges am Stadtberg umfangreiche Maßnahmen durchgeführt werden müssen, die den Hang sichern. Tiefe Nägel werden gesetzt und eine Spritzbetonschale muss verbaut werden. Danach wird der Hand neu bepflanzt, damit das Gesamtbild ansprechend ist.

Stadtbergauffahrt in Neuburg ist am Dienstag, 21. Mai, für vier Tage gesperrt

Die umfangreichen Sicherungsarbeiten finden in der ersten Pfingstferienwoche statt. Dazu muss die Stadtbergauffahrt von Dienstag, 21. Mai, bis einschließlich Freitag, 24. Mai, für den Gesamtverkehr gesperrt werden. Die Sperrung gilt jeweils tagsüber, nach Feierabend ist nur noch eine halbseitige Sperrung vorgesehen, in beide Richtungen kann dann jeweils abwechselnd gefahren werden.

Sobald die Arbeiten fertiggestellt sind, ist der Fußweg vom Ottheinrichplatz zur Burgwehr mit Hutzeldörre wieder frei begehbar. (AZ)

