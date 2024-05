Auffahrt zur Neuburger Altstadt noch bis Freitag gesperrt

Ein umgestürzter Baum hat vergangenen Winter den Hang am Stadtberg beschädigt. Jetzt haben umfangreiche Sicherungsarbeiten begonnen, bis Freitag bleibt die Auffahrt gesperrt.

Seit Montag ist die Auffahrt zur Neuburger Altstadt bis einschließlich Freitag tagsüber in beide Richtungen gesperrt. Nachts ist die Straße einspurig befahrbar. Grund dafür sind die nun begonnenen Sicherungsarbeiten am Berghang, die infolge des Wintereinbruchs und starken Schneefalls vergangenen Dezember notwendig geworden sind. Damals war ein mehrere Jahrzehnte alter Baum vom Stadtberghang auf die darunterliegende Auffahrt und das daran angebrachte Geländer gefallen, da er die massive Schneelast nicht mehr tragen konnte. Am ersten Dezemberwochenende waren innerhalb von 24 Stunden über 20 Zentimeter Neuschnee in Neuburg gefallen. Die Feuerwehr musste den Baum daraufhin beseitigen. Die aktuelle Sperrung gilt auch für Fußgänger und Radfahrer.

Auffahrt zur Neuburger Altstadt gesperrt: Baum auf Straße gefallen

Wie das Tiefbauamt im Nachhinein feststellte, ist der entstandene Schaden größer als es zunächst den Anschein hatte: Neben der Straße wurde auch das Geländer der Auffahrt beschädigt, der Hauptschaden betrifft jedoch den Berghang: Der Baum, der unter der Schneelast samt Wurzelwerk aus dem Boden gerissen worden war, hat den schmalen Fußweg von der Tourist-Info zur Burgwehr aufgerissen. Der Weg ist seitdem gesperrt.

Stadtbergauffahrt Schaden Im Dezember sorgten massive Schneemengen dafür, dass ein Baum oberhalb der Stadtbergauffahrt umkippte. Foto: Bernhard Mahler / Stadt Neuburg

Bodenuntersuchungen des Tiefbauamtes ergaben, dass die Stabilität des Hanges ohne den Baum gefährdet ist, der mit seinem ausgedehnten Wurzelwerk das umliegende Erdreich des Hanges zuvor gestützt hatte. Der Hang sei zwar nicht akut vom Abrutschen gefährdet gewesen, allerdings "war das Ergebnis so, dass wir was machen müssen", sagte der städtische Sachgebietsleiter für Straßen- und Tiefbau, Christoph Gastl. Um die Sicherheit trotzdem zu gewährleisten, hat die Stadt am Dienstag mit umfangreichen Sicherungsarbeiten begonnen. Dabei werden circa sechs Meter lange Nägel aus Stahl im 90-Grad-Winkel in den Hang getrieben, bis man auf die Felsen im Berg trifft. Danach, so Gastl, werden die Nägel mit Beton und Stahlelementen verbunden. Abschließend kommt eine sogenannte "Betonspritzdecke" auf die Nägel, um alles zu versiegeln. Das beschädigte Geländer war bereits im Winter repariert worden.

Neuburger Altstadt: Hang wegen fehlendem Baum instabil

Wie Pressesprecher Bernhard Mahler sagte, bleibt die Straße tagsüber so lange voll gesperrt, bis die Sicherungsarbeiter "Feierabend machen". Danach wird eine Spur in beide Richtungen geöffnet. Um möglichst wenig zu stören, wurden die Arbeiten bewusst in die Pfingstferien gelegt. Bei der Stadt ist man sehr zuversichtlich, dass sie am Freitag abgeschlossen sein werden. "Wir sind da am schnellen Erfolg interessiert", so Mahler. In der Zwischenzeit ist die Altstadt weiterhin über das Obere Tor befahrbar. Circa 35.000 Euro kostet allein die dieswöchige Sicherungsaktion, inklusive des Bodengutachtens, des Feuerwehreinsatzes und der Geländerreparatur kostet der ausgerissene Baum die Stadt in etwa 55.000 bis 60.000 Euro.