Unfall auf der A9: Sechs beteiligte Fahrzeuge, drei Verletzte

Am Mittwoch um kurz nach 11 Uhr kam es auf der A9 in Fahrtrichtung München circa 100 Meter vor der Anschlussstelle Lenting auf dem linken Fahrstreifen zu einem Auffahrunfall. Dies teilt die Polizei mit. Da der Verkehr sich staute musste ein 56-Jähriger aus Hessen seinen Seat bis zum Stillstand abbremsen, ebenso wie der nachfolgende 31-Jährige aus Krefeld seinen Kia und der dahinter fahrende 81-Jährige aus Niedersachsen seinen Audi. Zu spät bemerkte dies eine 77-Jährige aus dem Landkreis Neumarkt und fuhr mit ihrem Mercedes auf den A8 auf, schob diesen auf den Kia und diesen wiederum auf den Seat. Auf das Auto der 77-jährigen fuhr dann ein 40-Jährige aus Dresden mit seinem Ford auf und auf diesen dann noch ein 25-Jähriger aus München mit seinem Opel.

Leicht verletzt wurden bei dem Auffahrunfall die Fahrerin des Mercedes und ihre 58-jährige Beifahrerin sowie der Fahrer des Ford. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge sowie der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 80.000 Euro. Bei der Absicherung der Unfallstelle unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren aus Stammham, Lenting und Hepberg. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste der linke Fahrstreifen für etwa zwei Stunden gesperrt werden sowie kurzzeitig die Fahrbahn in Richtung Nürnberg für die ersten Hilfemaßnahmen der Rettungskräfte. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (AZ)