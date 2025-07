15.000 Euro Schaden: Auffahrunfall auf der B 16 bei Neuburg

Auf der B 16 auf Höhe der Ampel an der Einmündung der St.-Andreas-Straße ist es am 30. Juni um 15.26 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ein 20-jähriger Vohburger war mit seinem Auto in Richtung Ingolstadt unterwegs und hielt, da die Ampel von grün auf orange wechselte, an.

Auffahrunfall auf B 16 bei Neuburg: 20-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt

Ein hinter ihm fahrender 71-jähriger Lkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Pkw auf. Der Fahrer des Pkw erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)