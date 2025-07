Auto kollidiert mit Bus: Unfall wegen Baustellenkante

Gestern gegen 07:35 Uhr ist eine Verkehrsteilnehmerin bei einem Auffahrunfall auf einen Bus verletzt worden.

Unfall in Rohrenfels: Frau fährt wegen Fräskante auf Omnibus auf

Wie die Polizeiinspektion Neuburg berichtet, fuhr die 30-jährige Frau von Ehekirchen kommend Richtung Rohrenfels. Vor ihr war ein Omnibus unterwegs, der an einer Baustelle aufgrund einer Fräskante abbremsen musste. Die Unfallverursacherin erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Heck des Buses. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 8000€. Die Feuerwehr Ehekirchen war an der Unfallstelle im Einsatz. (AZ)