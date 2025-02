Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in der Donauwörther Straße sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war eine 25-Jährige aus Neuburg mit ihrem Pkw in Richtung B16 unterwegs, als eine 45-jährige Neuburgerin, die vor ihr fuhr, nach links abbiegen wollte und wegen des Gegenverkehrs halten musste. Darauf reagierte die 25-Jährige zu spät und krachte in das Heck der 45-Jährigen.

Beide Unfallbeteiligte müssen ins Neuburger Krankenhaus gebracht werden

Beide Fahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Neuburg gebracht. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)