Eine Wassermelone, die verbindet: Neuburger Facebook-Gruppe beweist Nächstenliebe

Es sind raue Zeiten, in denen wir leben. Gefühlt schlittert die Welt von einer Krise in die nächste, der Umgangston wird ruppiger und die Menschen kümmern sich nicht mehr wirklich umeinander. Nicht selten werden die sozialen Medien für diese neue Kälte in der Gesellschaft verantwortlich gemacht, und das mitunter völlig zurecht. Dass es aber auch anders geht, zeigt die Geschichte einer schwangeren Frau und ihr Verlangen nach einer Wassermelone, oder genauer gesagt, die Geschichte ihres Mannes, der sich am Wochenende auf die Suche nach einem Exemplar begeben musste.

Ehemann sucht auf Facebook nach einer Wassermelone für seine schwangere Frau

„Liebe Mitglieder der Gruppe“, schrieb am Freitag ein anonymer Teilnehmer in der Facebook-Gruppe „Wir sind Neuburg“, „ich möchte eine Wassermelone für meine schwangere Frau kaufen, aber leider sind die Geschäfte heute geschlossen“. Ob ihm denn jemand eine leihen könne, er würde sich am darauffolgenden Tag mit zwei großen Wassermelonen dafür revanchieren, schrieb er weiter. „Ich entschuldige mich für die ungewöhnliche Bitte, aber meine Frau weint, wahrscheinlich Hormone. Vielen Dank im Voraus für Ihr Vertrauen.“

Was dann folgte, zeigt, wie hilfsbereit und verständnisvoll viele Neuburgerinnen und Neuburger selbst in diesen rauen Zeiten noch sind. Schnell trudelten mehrere ernst gemeinte Hilfsangebote aus dem ganzen Landkreis ein und im Nu war eine Wassermelone für die Ehefrau gefunden. Wenn es doch nur immer so einfach mit der Nächstenliebe wäre. „Endlich mal ein toller, menschlicher Beitrag mit tollen empathischen Kommentaren! Schön zu lesen, dass es noch solche Männer und so tolle Menschen gibt, die ohne zu zögern helfen“, kommentierte eine Facebook-Nutzerin schließlich. Dem ist nun wirklich überhaupt nichts hinzuzufügen.