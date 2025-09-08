Gemeinsam für eine saubere Donau: Neuburg macht mit beim Donau Clean Up

Die Stadt Neuburg lädt am Samstag, 13. September, erneut zur Teilnahme am europaweiten „Donau Clean Up“ ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Schlösslwiese. Von dort aus machen sich die Helferinnen und Helfer gemeinsam auf den Weg, um die Donauufer von achtlos weggeworfenem Unrat zu befreien. Nach rund zwei Stunden kehren alle wieder zur Schlösslwiese zurück, wo als Dankeschön für den tatkräftigen Einsatz eine kleine Brotzeit mit erfrischenden Getränken wartet.

„Donau Clean Up“ am Samstag in Neuburg

Birgit Kroneisl, Organisatorin und Leiterin des Sachgebiets Umwelt der Stadt Neuburg, betont die Bedeutung dieser Aktion, für deren Unterstützung sie wirbt: „Die weltweite Verschmutzung der Gewässer ist ein ernstes Problem: Jahr für Jahr gelangen Millionen Tonnen Plastikmüll in die Meere – ein Großteil davon über die Flüsse. Deshalb ist es wichtig, dass sich auch Neuburg am Donau Clean Up beteiligt!“

Das Donau Clean Up ist laut Pressemitteilung die letzte Aktivität der Neuburger Müllsammelaktion Saubere Landschaft in diesem Jahr. Bei der Aktion haben sich dieses Jahr 1000 freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligt und im gesamten Neuburger Stadtgebiet von Frühjahr bis Sommer Müll gesammelt. Der gesammelte Müll wurde von den Landkreisbetrieben kostenlos entsorgt. Die Organisatorinnen der Stabsstelle Umwelt freuen sich, dass durch die Aktion Saubere Landschaft nicht nur die Stadt Neuburg sauberer und das Stadtbild schöner wird, sondern dass durch das Sammeln von Müll Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, sensibilisiert werden und Müll sicher nicht mehr unachtsam in der Landschaft entsorgen, heißt es.

Anmeldung bis 12. September

Die Aktion Donau Clean Up findet europaweit jedes Jahr am zweiten Samstag im September statt. Mehr als 300.000 Freiwillige haben in den vergangenen Jahren über 2000 Tonnen Müll gesammelt und damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt geleistet. Auch Neuburg war bereits in den vergangenen Jahren mit großem Engagement dabei und reiht sich 2025 erneut in diese Bewegung ein.

Handschuhe und Müllsäcke werden vor Ort gestellt. Das Sachgebiet Umwelt bittet um Anmeldung bis spätestens 12. September telefonisch unter 08431/55-336 oder per E-Mail an umwelt@neuburg-donau.de, doch auch spontane Helferinnen und Helfer sind willkommen. Weitere Informationen unter: www.donaucleanup.org. (AZ)