Aufruf: Die NR sucht den schönsten Weihnachtsbaum im Raum Neuburg

Haben Sie Ihren Christbaum schon längst aufgestellt, um möglichst lange etwas davon zu haben? Oder warten Sie mit dem Aufstellen bis Heiligabend, wie es in vielen Familien Tradition ist? So oder so: Die Redaktion der Neuburger Rundschau hält nach dem schönsten Weihnachtsbaum im Raum Neuburg Ausschau. Der kann eine riesige Nordmanntanne sein, oder auch eine kleine Fichte. Bunt geschmückt mit vielen Kugeln oder nur mit wenigen schlichten Strohsternen. Oder vielleicht steckt eine ganz besondere Geschichte hinter dem Baum? Ganz egal. Die Redaktion freut sich über Ihre Einsendung.

Neuburger Rundschau sucht den schönsten Christbaum im Raum Neuburg

Die eingesendeten Fotos werden online in einer Bildergalerie veröffentlicht. Dann kommen Sie ins Spiel. Unsere Leserinnen und Leser können darüber abstimmen, welchen Baum sie am schönsten finden. Die Bilder mit den meisten Stimmen werden nach dem Ende des Votings auch auf einer Sonderseite in der Zeitung veröffentlicht. Und so können Sie mitmachen:

Schicken Sie uns bis zum 31. Dezember ein Bild von Ihrem geschmückten Christbaum mit dem Stichwort „Weihnachtsbaum“ per Mail an redaktion@neuburger-rundschau.de.

Neben dem Bild benötigen wir außerdem zwingend Angaben zum Fotografen und dazu, wo der Baum steht. Teilnehmen können alle, die im Raum Neuburg wohnen.

Um die Sieger benachrichtigen zu können, brauchen wir zudem eine Telefonnummer und im besten Fall bereits eine Adresse.

Die Redaktion der Neuburger Rundschau wünscht Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, frohe Weihnachten und viel Freude an Ihren Christbäumen! (AZ)