Tausende Besucher werden für die regionale Ausbildungsmesse in Neuburg erwartet

Dass die Firmen Fachkräfte und Nachwuchs sorgen, ist keine echte Neuigkeit mehr. Doch jedes Jahr aufs Neues ist die regionale Ausbildungsmesse A-Zu-Bi in Neuburg ein Gradmesser dafür, wie hoch der Bedarf wirklich ist. Dieses Jahr findet die Messe aufgrund des hohen Ausstellerzuspruchs nicht nur in der Parkhalle, sondern auch in der direkt Schulturnhalle nebenan statt.

Am Samstag, 11. Oktober, findet die mittlerweile neunzehnte Auflage der Erfolgsmesse in der Neuburger Parkhalle statt. Von 9 Uhr bis 14 Uhr stellen 70 Aussteller 128 Berufe und 44 Studiengänge vor. Die Veranstalter der Stadt und des Stadtmarketings erwarten auch heuer viele Tausend Besucher aus der gesamten Region. Schülerinnen und Schüler können sich über ein breites Spektrum an Berufen informieren - von A wie „Allgemeiner Vollzugsdienst“ über G wie „Gärtner“ und M wie „Milchtechnologe“ bis Z wie „Zimmerer“.

Angesprochen sind alle Schüler, die in den nächsten ein bis zwei Jahren ins Berufsleben starten oder eine Weiterbildung anpeilen. Mehrere Tausend Schüler in über 20 umliegenden Schulen hat Neuburgs Stadtmarketingverein in den vergangenen Wochen mit den wichtigen Infos zur Messe versorgt. „Der freiwillige Besuch der Messe war und bleibt ein zentrales Anliegen“, erzählt Stadtmarketing-Geschäftsführer Nils Lahn und ergänzt: „Wir weisen auf unser breites Angebot hin, sind aber kein Freund von schulischen Pflichtbesuchen. Auf diese Weise kommen nur die wirklich interessierten Schüler zu uns und das wiederum wissen die ausstellenden Betriebe und Organisationen sehr zu schätzen.“

Zwei Messehallen und das Parkhaus vor der Tür

Direkt vor den Messehallen steht ein Parkhaus mit rund 240 Parkplätzen zur Verfügung. Es wird jedoch aufgrund der zu erwartenden Besucherzahl empfohlen, nach Möglichkeit auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen oder entferntere Parkangebote zu nutzen. (AZ)