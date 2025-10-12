Das Handwerk holt auf: Junge Leute suchen Traumberufe auf Neuburger Messe

Die Azubi-Messe in Neuburg erzielte heuer eine Riesenresonanz. Etwa 2000 Jugendliche informierten sich in der Parkhalle über die unterschiedlichsten Ausbildungsberufe und Praktika. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling kam als prominenter Gast zur Veranstaltung und reagierte begeistert auf den Messeerfolg.

Immerhin rund 800 Ausbildungsplätze in der Region Ingolstadt sind noch unbesetzt. „Mal schauen, was wir finden“, mit dieser Devise und drei Freunden ließ sich Sebastian aus Königsmoos zur Azubi-Messe fahren. Sie sammelten jede Menge Anregungen, auch in schriftlicher Form. Kfz-Mechatroniker würde ihnen gefallen. Das wäre einer von rund 250 Ausbildungsberufen, die es zumindest theoretisch gibt.

Die Neuburger Azubi-Messe dient zur Orientierung und Information. „Es begeistert mich immer wieder“, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, „dass die jungen Leute so früh aufstehen und zur Messe kommen.“ Die Veranstaltung hatte er vor 19 Jahren mit seinem Pressesprecher Bernhard Mahler „erfunden“. Jetzt bedankte sich der Oberbürgermeister bei Nils Lahn und seinem Team vom Neuburger Stadtmarketing für die aufwendige Organisationsarbeit. Im Vorfeld hatte das Stadtmarketing 20 Schulen mit rund 5000 Jugendlichen angeschrieben, um auf die Messe in der Parkhalle aufmerksam zu machen.

Sie haben sich mit Infomaterial eingedeckt und sind ihren Berufsvorstellungen nähergekommen. Foto: Winfried Rein

„Mit 140 Berufen und 44 Studiengängen sind wir gut aufgestellt“, betonte der Stadtmarketingchef. 70 Unternehmen, Wohlfahrtsverbände und kommunale Arbeitgeber haben mitgemacht. Obwohl die Stadt neben der großen Parkhalle auch die kleine Sporthalle geöffnet hat, habe man Firmen Absagen müssen, so Nils Lahn über die große Resonanz auf die Veranstaltung. „Die Messe ist jedenfalls gut organisiert“, findet Wolfgang Strauß von der WTD Manching. Er ist dort Ausbilder, kümmert sich derzeit um 26 Azubis und wirbt um weiteren Nachwuchs vor allem im Fluggerätebau.

Neuburger Azubi-Messe lockt rund 2000 Besucher an

„Wenn es der Industrie nicht so gut geht, dann hilft es dem Handwerk beim Nachwuchs“, weiß Elke Kastl-Fitzek von der Agentur für Arbeit. Das Interesse für handwerkliche Berufe sei wieder gestiegen. „Fachinformatiker oder Energietechniker sind längst hochwertige Ausbildungsberufe“, so Elke Kastl-Fitzek, es gebe mittlerweile auch Maurer mit Mittlerer Reife. Paul Pettmesser hat jedenfalls zwei Lehrlinge gefunden, ebenso der Verputzerspezialist Pawlak aus Burgheim. Sie werben auch auf Instagram, „ohne geht es kaum mehr“, sagt der Ausbildungsbetrieb über die zunehmende Rolle einer guten Social-Media-Präsenz. Zusammen mit den Schreinern und Zimmerern hat die Bauinnung einen unübersehbaren Stand mit Geschicklichkeitsübungen zur Neuburger Azubi-Messe beigesteuert.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bekommt eine Breze geschenkt und freut sich über die starke Messeresonanz. Foto: Winfried Rein

„Vielleicht kommen bald fünf Architekten auf einen Handwerker“, überlegt Gerhard aus Rennertshofen, der Abitur hat und jetzt eine Schreinerlehre macht. Lisa will Bankkauffrau werden und konnte am Stand der Sparkasse Vorstandschef Nils Niermann persönlich befragen. Die Firma Sarauer (Pöttmes) installiert mit ihrer jungen Mannschaft moderne Energietechnik, beschäftigt 16 Auszubildende „und wir brauchen noch mehr“, sagt Geschäftsführer Johannes Höpflinger.

Südzucker hat gleich 39 Auszubildende im Werk Rain und warb in Neuburg nun um Nachwuchs im Bereich der Industriekaufleute. Brigitte Ottilinger von der gleichnamigen Fahrschule würde sofort Fahrlehrer und Berufskraftfahrer einstellen, der Bedarf sei enorm. Firmen wie Sonax, DTB, FormiChem, MBDA, Kettlitz, Verallia, Polytan, Rockwool, Airbus, Smurfit Kappa, BayWa oder Südstärke waren neben VR-Bank, Sparkasse, Stadt, Landkreis, AWO, Lebenshilfe, Polizei und Bundeswehr in der Parkhalle mit ihren Ständen vertreten.

Neuburger Azubi-Messe dient als Kontaktbörse für Firmen und Jugendliche

An Infomaterial fehlte es nicht, die Neuburger Milchwerke gaben ganze Paletten mit Schokodrinks an die interessierten Besucherinnen und Besucher aus. Das Werk der Lactalis-Gruppe beschäftigt derzeit sieben Auszubildende unter den 300 Mitarbeitern. Neue Kollegen und Kolleginnen sollen bald dazukommen, denn die Produktion von Quark werde massiv ausgeweitet, heißt es.

Die Handwerkerinnungen ließen die Jugend auch ein bisschen arbeiten. Zur Belohnung gab es Preise und viel Auskünfte. Foto: Winfried Rein

Die Azubi-Messe in Neuburg hat sich ein weiteres Mal als reiche Kontaktbörse erwiesen – für kurze Praktika oder sogar schon für einen kommenden Ausbildungsvertrag. Die Vertreter des Jobcenters finden außerdem, dass die Handwerksbetriebe und Innungen in Neuburg zusammen mit Schulen, Messen und Bewerbungstraining „gut anschieben“.