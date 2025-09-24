„Schade, dass Neuburg jetzt geht“: Bayerischer Jagdverband schließt Kreisverband aus

Der Jagdschutzverein Neuburg ist jetzt definitiv von seinem Landesverband, dem Bayerischen Jagdverband (BJV), ausgeschlossen worden. Neuburg ist damit die einzige Kreisgruppe in Bayern, die eigene Wege geht.

Neben einzelnen Animositäten gilt als Hauptgrund der Trennung eine geänderte Satzung der Neuburger. In einer nichtöffentlichen Kreisversammlung im Kolpinghaus sprach sich jetzt eine Mehrheit von 76 zu 40 Stimmen für den Beibehalt der Satzungsänderung aus. Der BJV hatte die Zurücknahme verlangt. „Damit hat Neuburg eine Chance vertan“, findet BJV-Präsident Ernst Weidenbusch. Der Jäger-Chef hatte sich ziemlich bemüht, die Neuburger Kreisgruppe im Verband zu halten. Im Mai hatte Weidenbusch die Neu-burger Jäger ins Kolpinghaus eingeladen und für den BJV geworben. Jetzt ist ihm und Pressereferentin Ursula Hoffmann der Zutritt zum Kolpinghaus verweigert worden.

Die Neuburger Jäger müssen vieles jetzt selbst organisieren

Der Bayerische Jagdverband verlangt ein klares Bekenntnis zu seiner Satzung und Disziplinarordnung. Das sei die Grundlage für die fachliche und jagdpolitische Vertretung der Jägerschaft. Die Neuburger Kreisgruppe hat in ihrer Satzung die grundsätzliche Möglichkeit aufgenommen, sich einer anderen Dachorganisation anzuschließen. „Die Neuburger Satzung ist einwandfrei und nicht gegen den BJV gerichtet“, so sieht es die Neuburger Vorsitzende Christine Liepelt. Der BJV sieht das anders. Deshalb hat die Landesversammlung den Kreisverband Neuburg heuer mit 76 Prozent der Stimmen ausgeschlossen.

Die Kreisgruppe muss jetzt ihre Mitgliederverwaltung sowie die zahlreichen Jagd- und Hundeversicherungen selber organisieren. Die EDV-Verbindung hat München bereits gekappt. Nachdem nur BJV-Mitglieder Hegeschauen ausrichten dürfen, kommt Neuburg nicht mehr infrage. „Wir werden die Kreisgruppe Schrobenhausen fragen, ob sie diese Aufgabe übernehmen können“, so BJV-Präsident Ernst Weidenbusch. Er sagt auch: „Ich bedauere es sehr, dass Neuburg geht.“

Landtagsabgeordneter Roland Weigert ist bereits aus der Kreisgruppe Neuburg ausgetreten

Auch der Kreisgruppe Bad Kissingen droht der Ausschluss, nachdem sie ihre Satzung nach Neuburger Muster geändert hat. Nach einem „Friedensgespräch“ im September sei aber der Wille zum Verbleib im Verband zu erkennen gewesen – ähnlich wie beim Treffen im Mai in Neuburg. Die endgültige Entscheidung in Bad Kissing will heuer die Mitgliederversammlung treffen.

Zum Vorwurf, dass der Jagdschutzverein Neuburg Weidenbusch-Gegner als fördernde Mitglieder mit Stimmrecht aufgenommen hat, gibt es noch keine Stellungnahme der Kreisgruppe. Landtagsabgeordneter Roland Weigert, Vizepräsident des BJV, ist bei der Versammlung im Kolpinghaus ausgebuht worden. Er sieht „einen Schaden für die ganze Jägerschaft“ und hat seine Mitgliedschaft im Neuburger Verein schriftlich gekündigt. Weitere Austritte sind zu erwarten.