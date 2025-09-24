Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

„Ausschluss des Jagdschutzvereins Neuburg: Ein Wendepunkt für die Jägerschaft in Bayern“

Neuburg

„Schade, dass Neuburg jetzt geht“: Bayerischer Jagdverband schließt Kreisverband aus

Der Bayerische Jagdverband schließt den Jagdschutzverein Neuburg endgültig aus. Mitglieder bleiben bei der Satzungsänderung.
Von Winfried Rein
    • |
    • |
    • |
    BJV-Präsident Ernst Weidenbusch (rechts) und Stellvertreter Roland Weigert „verlieren“ jetzt die Kreisgruppe Neuburg.
    BJV-Präsident Ernst Weidenbusch (rechts) und Stellvertreter Roland Weigert „verlieren“ jetzt die Kreisgruppe Neuburg. Foto: Winfried Rein

    Der Jagdschutzverein Neuburg ist jetzt definitiv von seinem Landesverband, dem Bayerischen Jagdverband (BJV), ausgeschlossen worden. Neuburg ist damit die einzige Kreisgruppe in Bayern, die eigene Wege geht.

    Neben einzelnen Animositäten gilt als Hauptgrund der Trennung eine geänderte Satzung der Neuburger. In einer nichtöffentlichen Kreisversammlung im Kolpinghaus sprach sich jetzt eine Mehrheit von 76 zu 40 Stimmen für den Beibehalt der Satzungsänderung aus. Der BJV hatte die Zurücknahme verlangt. „Damit hat Neuburg eine Chance vertan“, findet BJV-Präsident Ernst Weidenbusch. Der Jäger-Chef hatte sich ziemlich bemüht, die Neuburger Kreisgruppe im Verband zu halten. Im Mai hatte Weidenbusch die Neu-burger Jäger ins Kolpinghaus eingeladen und für den BJV geworben. Jetzt ist ihm und Pressereferentin Ursula Hoffmann der Zutritt zum Kolpinghaus verweigert worden.

    Die Neuburger Jäger müssen vieles jetzt selbst organisieren

    Der Bayerische Jagdverband verlangt ein klares Bekenntnis zu seiner Satzung und Disziplinarordnung. Das sei die Grundlage für die fachliche und jagdpolitische Vertretung der Jägerschaft. Die Neuburger Kreisgruppe hat in ihrer Satzung die grundsätzliche Möglichkeit aufgenommen, sich einer anderen Dachorganisation anzuschließen. „Die Neuburger Satzung ist einwandfrei und nicht gegen den BJV gerichtet“, so sieht es die Neuburger Vorsitzende Christine Liepelt. Der BJV sieht das anders. Deshalb hat die Landesversammlung den Kreisverband Neuburg heuer mit 76 Prozent der Stimmen ausgeschlossen.

    Die Kreisgruppe muss jetzt ihre Mitgliederverwaltung sowie die zahlreichen Jagd- und Hundeversicherungen selber organisieren. Die EDV-Verbindung hat München bereits gekappt. Nachdem nur BJV-Mitglieder Hegeschauen ausrichten dürfen, kommt Neuburg nicht mehr infrage. „Wir werden die Kreisgruppe Schrobenhausen fragen, ob sie diese Aufgabe übernehmen können“, so BJV-Präsident Ernst Weidenbusch. Er sagt auch: „Ich bedauere es sehr, dass Neuburg geht.“

    Landtagsabgeordneter Roland Weigert ist bereits aus der Kreisgruppe Neuburg ausgetreten

    Auch der Kreisgruppe Bad Kissingen droht der Ausschluss, nachdem sie ihre Satzung nach Neuburger Muster geändert hat. Nach einem „Friedensgespräch“ im September sei aber der Wille zum Verbleib im Verband zu erkennen gewesen – ähnlich wie beim Treffen im Mai in Neuburg. Die endgültige Entscheidung in Bad Kissing will heuer die Mitgliederversammlung treffen.

    Zum Vorwurf, dass der Jagdschutzverein Neuburg Weidenbusch-Gegner als fördernde Mitglieder mit Stimmrecht aufgenommen hat, gibt es noch keine Stellungnahme der Kreisgruppe. Landtagsabgeordneter Roland Weigert, Vizepräsident des BJV, ist bei der Versammlung im Kolpinghaus ausgebuht worden. Er sieht „einen Schaden für die ganze Jägerschaft“ und hat seine Mitgliedschaft im Neuburger Verein schriftlich gekündigt. Weitere Austritte sind zu erwarten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden