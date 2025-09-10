Acryl und Video: Petra Fürst stellt in der Neuburger Altstadt aus

Eine neue Ausstellung ist in den Räumen des Brückenkollektivs in der Neuburger Altstadt geplant. Diesmal zeigt die Künstlerin Petra Fürst ihre Werke. Die Ausstellungseröffnung ist für den 12. September geplant.

„Was, wenn wir die Wahrheit für eine bequemere Realität ignorieren?“ Diese Frage stellt Petra Fürst in das Zentrum ihrer Ausstellung. Es geht in ihren aktuellen Werken um Stillstände, um Metamorphosen und um Veränderungen. Erlebbar macht sie diese Themen in ihren Drucken, in Malerei und Video- sowie Soundinstallationen.

Die Vernissage ist am Freitag, 12. September, um 20 Uhr in der Kollektiv-Galerie in der Altstadt geplant. Weitere Ausstellungstage sind am 13. September, 14. September, 20. September, 21. September und 27. September. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr geplant.

Petra Fürst ist Künstlerin und Grafikdesignerin. Außerdem schreibt sie poetische Texte. Ihre Kunst führt sie oft mittels Videoinstallationen zusammen. Die Werke von Fürst waren schon bei mehreren Ausstellungen im Kunstquartier an der Luitpoldstraße zu sehen. Oft widmet sich Fürst in ihren Werken gesellschaftskritischen Themen. 2023 waren beispielsweise im Fürstengang Bilder zu sehen, welche sich um Feminismus und Genderkultur drehten. Einen Eindruck von Petra Fürsts Werken finden Interessierte unter www.petra-fuerst.com auf der Homepage der Künstlerin.

Das Brückenkollektiv möchte in der neuen Kollektiv-Galerie in der ehemaligen Galerie am Schloss vor allem heimischen Künstlern eine Ausstellungsfläche geben. Seit Januar wurde die Galerie von dem Verein neu gestaltet, die offizielle Eröffnung erfolgte im Frühjahr. Seitdem organisierte das Brückenkollektiv mehrere Workshops und Ausstellungen. Die jüngste Ausstellung drehte sich um die Werke des Eichstätter Künstlers Hubert Klotzeck, der unter anderem Fotografien von Wolken zeigte. (AZ)